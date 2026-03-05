جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی، تاوان سنگین و تبعات حتمی این شرارت بزرگ را خواهند دید

به گزارش ایلنا از اصفهان، مرجع جهان تشیع و رئیس حوزه علمیه اصفهان در پی فاجعه ترور و به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (قدّس‌سرّه‌الشّریف)، پیامی صادر کرد و با تعبیر این اقدام به شرارت بزرگ به عاملان آن هشدار داد که تاوان سنگین و تبعات حتمی این جنایت را متحمل خواهند شد.

متن پیام مرجع عالیقدر آیت‌الله حسین مظاهری در پی فاجعۀ شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی بدین شرح است:

متن پیام مرجع عالیقدر آیت‌الله حسین مظاهری در پی فاجعۀ شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی بدین شرح است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

﴿مِنَ الْمُؤْمِنینَ رِجالٌ‌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی‌ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدیلاً﴾*

با تأسف و تأثر عمیق و با قلبی شکسته و محزون، در بستر بیماری و درحال شدّت کسالت، از خبر اسفناک شهادت رهبر معظّم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله آقای خامنه‌ای«قدّس‌سرّه‌الشّریف» به‌دست ناپاک و جنایت‌پیشۀ دولت متجاوز آمریکا و رژیم سفّاک صهیونیستی، مطّلع گردیدم. «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ‌ راجِعُونَ‌».

این مصیبت بزرگ، ضایعه‌ای سنگین برای ملّت بزرگ ایران و جامعۀ تشیّع و عالم اسلام است، «وَ لَا حَوْلَ‌ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ».

این رهبر مجاهد و عالیقدر، که یکی از برجسته‌ترین تربیت یافتگان مکتب امام راحل عظیم‌الشّأن «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» بودند، با اعتقاد راسخ به راه و مرام و آرمان و نهضت آن امام عزیز، تمام عمر شریف خود را یکسره در مجاهدت برای اعتلاء دین و سربلندی کشور و مبارزه با طواغیت و دشمنان قسم خوردۀ اسلام و ایران، مصروف داشته و با شجاعت و صلابت، در این مسیر خطیر و ازجمله در سکانداری انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در طی سال‌های متمادی مسئولیت رهبری، به‌عنوان خلف شایسته امام راحل«اعلی‌الله‌کلمته»، همچون کوهی استوار، ثابت قدم باقی ماند و نقشی منحصر به فرد را ایفاء نموده و به‌مصداق «لا یَخافُونَ‌ لَوْمَةَ لائِمٍ»، در این طریق، هیچ تردیدی به خود، راه نداد و در نهایت، جان و خون مطهر خود را بر سر این راه نهاد و سرانجام، در ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی، همراه همسر مکرمه و برخی فرزندان و اعضاء معزز بیت شریفشان به‌فیض عظیم شهادت در راه حق و فضیلت نائل آمد و به‌بارگاه ضیافت الهی، راه یافت.

بی تردید جنایتکاران سفّاک و مستکبر آمریکایی و صهیونیستی، تاوان سنگین و تبعات حتمی این شرارت بزرگ را خواهند دید و قطعاً دست منتقم الهی، آنان را روسیاه‌تر از گذشته و امروز خواهد ساخت. «وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَٰناً»

اینجانب در طی بیش از شصت سال آشنایی و صمیمیّت با این رهبر شهید والامقام، همواره روح توکّل به خداوند متعال و اخلاص و معنویّت و سلامت نفس و وارستگی از تعلقات مادی و ذکر و دعا و توسّل به‌ پیشگاه اهل‌بیت عصمت و طهارت«علیهم‌السّلام» در همۀ فراز و نشیب‌های گوناگون و در طوفان‌های سهمگین حوادث و مشکلات را از این شخصیّت برجستۀ نامدار، شاهد بودم و امید است خداوند سبحان روح شریف این رهبر شجاع و سازش‌ناپذیر را در سایۀ عنایات اجداد طاهرینش«علیهم‌السّلام»، برخوردار از الطاف عالیۀ خود گرداند و این مصیبت بزرگ را با لطف عمیم خود جبران فرماید.

اکنون اگرچه این فاجعۀ بزرگ به‌وسیلۀ استکبار جهانی بر ملّت عظیم‌الشّأن ایران و دنیای اسلام تحمیل گردیده است، امّا راه روشن و آرمان‌های نورانی اسلام که این رهبر شهید بیدار و پیش از ایشان، امام بزرگوار عظیم‌القدر «قدّس‌سرّهما» تمام توان و عمر خود را برای اعتلاء آن ارزش‌های اسلامی و انسانی مصروف نمودند، یعنی ایمان و حق‌طلبی و اخلاق و معنویّت و عدالت و عزت و سربلندی و استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی، همچنان در پیش چشم ما و الهام بخش ماست و باید همگان در صیانت و حراست از آن میراث منوّر بکوشیم و در این راه خطیر و در این امتحان سنگین الهی، وحدت کلمه و انسجام و هوشیاری و بصیرت خود را که رمز فتح و پیروزی است، حفظ نماییم و با تمام توان، حضور آگاهانه و بی‌وقفۀ خود را در تمام صحنه‌ها، استمرار و اعتلاء بخشیم و مراقب توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان خارجی و مزدوران داخلی آنان باشیم و با توکّل به‌خداوند تعالی و اعتماد به‌حکمت و رحمت و وعده‌های تخلّف‌ناپذیر او و با دعا و توسّل به حضرات اولیاء معصومین«صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین»، با عزمی راسخ و اراده‌ای خلل ناپذیر، نهضت و حرکت خود را به سوی صلاح و سداد، استمرار بخشیم و ضعف‌ها و نقصان‌ها و کجی‌ها و کاستی‌ها و سستی‌ها را جبران و برطرف نماییم و پشتیبان رزمندگان اسلام و مأیوس کنندۀ دشمنان و بیگانگان و بدخواهان و مزدوران آنان باشیم.

اینک در این مقطع حسّاس و پرمخاطره، رسالت مجلس خبرگان رهبری نیز، رسالتی بسیار سنگین و سرنوشت‌ساز است که باید با جدیّت و عقلانیّت کامل و با احتیاط و دقّت جامع در نظر و عمل، به‌وظیفۀ شرعی و تکلیف قانونی خود اقدام نماید و در این امر، هیچ چیزی جز صلاح و خیر و عظمت و اعتلاء کشور و عزّت و اقتدار و سرافرازی ملّت بزرگ ایران رادر نظر نداشته باشد. چنانکه سایر مسئولان کشور و قوای سه گانه و نیروهای مسلح و خصوصاً شورای موقت رهبری نیز وظایف سنگینی بر عهده دارند که امید است خداوند مهربان آنان را در انجام این مسئولیت‌ها امداد فرماید.

با عرض تسلیت و تعزیت شهادت رهبری معظّم انقلاب به‌ ملّت فهیم ایران و همۀ مسلمانان و بیت شریف و آقازادگان مکرّم و اخوان محترم ایشان، نام و یاد جمعی از فرماندهان نظامی و مسئولان اجرایی کشور و نیز مردم مظلوم و کودکان بی‌گناه که در جریان جنگ‌افروزی مستکبران زورگو و متجاوز، به‌شهادت رسیده‌اند را گرامی داشته، و از روی تخت بیمارستان و در بستر بیماری، با تضرّع و ابتهال به‌درگاه خداوند رحمان و رحیم، علوّ درجات آن شهیدان عزیز و والامقام و انتقام خون‌های به ناحق ریختۀ آنان و نیز صبر و اجر و سعادت و سربلندی امّت اسلامی و همۀ مصیبت‌دیدگان داغدار و همچنین دفع شرّ مستکبران جنایتکار و رفع سایۀ شوم جنگ را مسألت کرده و با قلبی محزون، از خداوند سبحان، ظهور کهف حصین و غیاث مضطرّ مستکین، امام عصر و ولیّ دهر و صاحب امر«ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء» را خواستارم.

«اَللَّهُمَّ إِنَّا نَشْکُو إِلَیْکَ فَقْدَ نَبِیِّنَا صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ غَیْبَهَ وَلِیِّنَا وَ کَثْرَهَ عَدُوِّنَا وَ قِلَّهَ عَدَدِنَا وَ شِدَّهَ الْفِتَنِ بِنَا وَ تَظَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَیْنَا»

حسین المظاهری

۱۴ / رمضان المبارک / ۱۴۴۷

۱۳ / اسفند / ۱۴۰۴

