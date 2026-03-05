تشییع پیکر شهید مدافع وطن امیرعلی نیکنام راد در گرگان

به گزارش ایلنا از گلستان، این مراسم از حسینیه عاشقان ثارالله گرگان با حضور مردم شهید پرور استان برگزار شد.

پیکر این شهید والامقام پس از اقامه نماز توسط آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان در آستان مقدس امامزاده عبدالله گرگان به خاک سپرده می‌شود.این شهید بزرگوار در دفاع از وطن مان ایران اسلامی به شهادت رسید.

همچنین پیکر ۳ شهید والامقام شهرستان گالیکش با حضور گسترده مردم این شهرستان تشییع شدند.

شهید علی بارانی، شهید علی شیخی کوهسار و شهید حمزه جهانتیغ صبح امروز در گالیکش بر روی دستان مردم همیشه در صحنه تشییع شدند و در خانه ابدی خود به خاک سپرده می شوند.شهیدان سرافراز گلستان در دفاع از حاکمیت و استقلال ملی جان خود را فدا کردند.

