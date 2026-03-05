به گزارش ایلنا، حسین اسدی افزود: بر اساس مصوبات کارگروه سازگاری با کم‌آبی و شورای حفاظت از منابع آب استان مرکزی که به ریاست استاندار استان مرکزی برگزار می‌شود، به منظور مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، برق چاه‌های کشاورزی در ماه‌های غیرزراعی به صورت موقت قطع شده بود.

وی به مهمترین اهدافی که محدودیت برق چاه‌های کشاورزی پیگیری می‌کند اشاره کرده و ادامه داد: هدف از اجرای این طرح جلوگیری از برداشت غیرضروری آب در دوره‌ای بود که عملاً نیازی به آبیاری وجود ندارد. اقدامی که علاوه بر مدیریت منابع آب زیرزمینی، به مدیریت مصرف برق کشور نیز کمک می‌کند.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی در بازه زمانی 2 سال گذشته در اجرای این برنامه جزء استان‌های پیشتاز بوده است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار بود برق چاه‌های کشاورزی تا 25 اسفند قطع باشد و پس از آن مجدداً وصل شود، اما این اقدام پیش از موعد اتفاق افتاد.

اسدی تصریح کرد: با این حال، با توجه به کاهش بارندگی‌ها و درخواست سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی مبنی بر نیاز برخی کشاورزان به انجام آبیاری‌های اولیه برای اراضی شخم‌خورده و همچنین کشت‌های انجام شده، جلسه اضطراری در این حوزه با حضور مسئولان مربوطه دستگاه‌های اجرایی ذیربط برگزار شد.

وی بیان داشت: در این جلسه اضطراری با هماهنگی کمیته صیانت از منابع آب، دستگاه قضایی، استانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تصمیماتی اتخاذ شد تا به این وسیله محدودیت‌های اعمال شده زودتر از موعد برداشته شود و از روز گذشته برق تمامی چاه‌هایی که مشمول این طرح بودند مجدداً وصل شده است.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی تأکید کرد: در عین حال از کشاورزان تقاضا می‌شود در مصرف آب نهایت دقت و مدیریت را داشته باشند. ضروری است مصرف آب کشاورزی به گونه‌ای مدیریت شود که در ماه‌های زراعی پیش رو، به ویژه در سال آینده، محصولات کشاورزی با کمبود آب مواجه نشوند.

اسدی به بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی و فرایندهای وابسته به آن اشاره کرده و ابراز داشت: بیشترین مصرف آب در کشور ایران مربوط به بخش کشاورزی است. مدیریت صحیح منابع آبی در این بخش، از یک سو نقشی اساسی در حفظ پایداری منابع آب و از سوی دیگر تأمین امنیت غذایی کشور دارد.

وی به مهمترین اقداماتی که فعالان بخش کشاورزی در راستای حفاظت از منابع آبی می‌توانند انجام دهند اشاره داشته و در این خصوص اضافه کرد: همراهی و مدیریت مصرف آب از سوی کشاورزان می‌تواند ضمن حفاظت از منابع آبی، زمینه تداوم فعالیت‌های بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی را نیز فراهم کند.

