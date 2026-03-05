بیانیه خانه مطبوعات مازندران در محکومیت جنایت تروریستی محور استکبار/ اهالی رسانه «سلاح آگاهی‌بخشی» را زمین نمی‌گذارند

‌خانه مطبوعات و رسانه‌های استان مازندران در بیانیه‌ای ضمن تسلیت شهادت مظلومانه رهبر شیعیان جهان، این جنایت تروریستی را نشانه استیصال رژیم صهیونیستی و آمریکا دانست و بر ایستادگی اهالی قلم در خط مقدم جبهه رسانه‌ای تا تحقق انتقام قطعی تأکید کرد.

به‌گزارش ایلنا، خانه مطبوعات و رسانه‌های استان مازندران با صدور بیانیه‌ای، جنایت تروریستی اخیر محور استکبار را به‌شدت محکوم کرد. در متن این بیانیه که با استعانت از نام شهدای راه حق آغاز شده، آمده است:

«بار دیگر دست پلید استکبار جهانی از آستین شقی‌ترین تروریست‌های تاریخ بیرون آمد. رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، در اوج استیصال دست به جنایتی بزرگ زدند و رهبر و ولّی شیعیان جهان، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) را در سنگر مسئولیت به شهادت رساندند.»

در بخش دیگری از این بیانیه، ضمن تأکید بر شجاعت و ایستادگی تا آخرین نفس در میدان تقابل با استکبار، شهادت ایشان را آغازی برای دمیده شدن روحی تازه در کالبد جبهه مقاومت دانسته و آمده است: «این ترور بزدلانه خط بطلانی بر تمامی جنگ‌های روانی دشمن کشید و ثابت کرد که خون پاک ایشان، همچون مقتدایشان اباعبدالله الحسین (ع)، فدای اسلام و ایران بزرگ شد.»

خانه مطبوعات و رسانه‌های استان مازندران به نمایندگی از جامعه رسانه‌ای دیار علویان، ضمن تسلیت این ضایعه بزرگ، بر تداوم رسالت آگاهی‌بخشی تأکید کرد: «ما اهالی قلم قسم یاد می‌کنیم که سلاح آگاهی‌بخشی را بر زمین نگذاریم و تا تحقق انتقام قطعی، دوشادوش مردم در خط مقدم جبهه رسانه‌ای ایستادگی کنیم.

این بیانیه با آیه شریفه «وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ» و تأکید بر تداوم کارزار حق و باطل تا نابودی کامل ظلم به پایان رسیده است.

