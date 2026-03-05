به گزارش ایلنا، محمدباقر آقاعلیخانی افزود: در حوزه حمل‌ونقل و تأمین سوخت با همکاری وزارت نفت، سوخت مورد نیاز خودروهای حمل‌ونقل و شرکت‌های پخش در استان مرکزی به صورت اختصاصی تأمین می‌شود تا زنجیره توزیع کالا دچار اختلال نشود.

وی به فعال‌سازی 24 ساعته واحدهای نانوایی در سطح استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: فرایند پخت نان در این استان به صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود. در این راستا تأمین و تزریق آرد متناسب با ظرفیت پخت استمرار خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی اظهار داشت: 50 واحد نانوایی سیار و ثابت شامل 20 واحد در شهر اراک و 30 واحد در سایر شهرستان‌های استان به ظرفیت تولید و عرضه نان افزوده شده است تا پاسخگوی افزایش تقاضای احتمالی باشد.

