معاون اقتصادی استانداری خبر داد:

هیچ‌گونه مشکلی در تأمین سوخت استان مرکزی وجود ندارد / فعالیت 24 ساعته و افزایش تعداد نانوایی‌ها در استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: تانکرهای سوخت در آمادگی کامل قرار دارند و هیچ‌گونه مشکلی در تأمین بنزین و گازوئیل وجود ندارد. از این‌رو شهروندان از ایجاد صف‌های غیرضروری خودداری کرده و آرامش خود را حفظ کنند.

به گزارش ایلنا، محمدباقر آقاعلیخانی افزود: در حوزه حمل‌ونقل و تأمین سوخت با همکاری وزارت نفت، سوخت مورد نیاز خودروهای حمل‌ونقل و شرکت‌های پخش در استان مرکزی به صورت اختصاصی تأمین می‌شود تا زنجیره توزیع کالا دچار اختلال نشود.

وی به فعال‌سازی 24 ساعته واحدهای نانوایی در سطح استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: فرایند پخت نان در این استان به صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود. در این راستا تأمین و تزریق آرد متناسب با ظرفیت پخت استمرار خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی اظهار داشت: 50 واحد نانوایی سیار و ثابت شامل 20 واحد در شهر اراک و 30 واحد در سایر شهرستان‌های استان به ظرفیت تولید و عرضه نان افزوده شده است تا پاسخگوی افزایش تقاضای احتمالی باشد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
