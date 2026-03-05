۲۲ شهید مدافع وطن کاشان تشییع شدند
به گزارش ایلنا، شهر کاشان صبح امروز میزبان پیکرهای مطهر ۲۲ شهید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد.
این شهدا که در روزهای اولیه تجاوز آمریکایی-اسرائیلی به کشورمان به فیض شهادت نائل آمدند، با استقبال گسترده و چشمگیر مردم شهرستانهای کاشان و آرانوبیدگل تشییع شدند.
همچنین مراسم گرامیداشت شهدای کاشانی در مصلی بزرگ بقیهاللهالاعظم(عج) این شهر رأس ساعت ۲۰ پنجشنبهشب آغاز میشود.