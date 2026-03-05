خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دو سانحه تصادف در شمال و جنوب آذربایجان غربی ۱۱ مصدوم بر جای گذاشت

کد خبر : 1758882
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: وقوع دو فقره تصادف در محور تکاب و محور شوط چایپاره ۱۱ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش ایلنا، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: گزارشی مبنی بر تصادف خودروی سواری سمند با پژو پارس در ده کیلومتری تکاب به سمت تخت سلیمان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی با بیان اینکه نجاتگران جمعیت هلال احمر شهرستان تکاب بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند، ادامه داد: این حادثه ۸ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی، به مرکز درمانی انتقال داده شدند.

تصادف در محور شوط _ چایپاره ۳ مصدوم برجای گذاشت

محبوبی گفت: گزارشی مبنی تصادف خودروی پراید با ام وی ام در محور شوط _ چایپاره (روستای باش کهریز) به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

محبوبی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات مرگنلر جمعیت هلال احمر شهرستان شوط بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: این حادثه ۳ مصدوم داشت که مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل