دو سانحه تصادف در شمال و جنوب آذربایجان غربی ۱۱ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: گزارشی مبنی بر تصادف خودروی سواری سمند با پژو پارس در ده کیلومتری تکاب به سمت تخت سلیمان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی با بیان اینکه نجاتگران جمعیت هلال احمر شهرستان تکاب بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند، ادامه داد: این حادثه ۸ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی، به مرکز درمانی انتقال داده شدند.

تصادف در محور شوط _ چایپاره ۳ مصدوم برجای گذاشت

محبوبی گفت: گزارشی مبنی تصادف خودروی پراید با ام وی ام در محور شوط _ چایپاره (روستای باش کهریز) به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

محبوبی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات مرگنلر جمعیت هلال احمر شهرستان شوط بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: این حادثه ۳ مصدوم داشت که مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

