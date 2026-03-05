۲۸۰ واحد نانوایی در شهرستان تبریز ۲ نوبته شدند
فرماندار شهرستان تبریز اعلام کرد: بر اساس مصوبات کارگروه آرد و نان شهرستان تاکنون ۲۸۰ واحد نانوایی لواش در این شهرستان ۲ نوبته شدند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، داوود گرشاسبی اظهار کرد: اولویت ۲ نوبت شدن نانواییها با لواش پزها بوده چون شرایط نگهداری نان لواش راحت است و میزان پخت آن نیز بالاست.
وی ادامه داد: پخت نان از ساعت ۵.۳۰ تا ۱۲ و نوبت بعدی ۱۶ تا ۲۰ حتی در صورت نیاز تا ساعت ۲۲ ادامه مییابد.
فرماندار شهرستان تبریز همچنین از شبانه روزی شدن تعدادی از نانواییها در تبریز خبر داد.
گرشاسبی همچنین از فعالیت ۲۰ گروه بازرسی برای کنترل کیفیت نان در شهرستان تبریز خبر داد و افزود: این گروه های بازرسی علاوه بر وظیفه نظارت بر کیفیت نان, بر قیمت، وزن و رعایت زمان پخت نظارت میکنند.
وی خاطر نشان کرد: اقدامات مورد نیاز دیگری هم که لازم باشد در ادامه انجام خواهد شد.
براساس این گزارش، تعداد نانوایی های فعال یارانه ای شهرستان تبریز ۲هزار و ۲۹۰ واحد و آزاد پز ۵۵۰ واحد هست.