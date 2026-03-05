مراسم تشییع شهدای حمله صهیونیستی،آمریکایی به نقده برگزار شد

مراسم تشییع و بدرقه پنج شهید حمله اخیر آمریکا و رژیم صهیونسیتی به نقاطی در نقده امروز پنجشنبه ۱۴ اسفند با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان و مردم ولایی شهرستان نقده برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مردم نقده برای پاسداشت مقام شهدا در دفاع از کیان کشور با تقدیم گل و سردادن ندای «حیدر، حیدر»، آمادگی خود را  همانند قبل، برای دفاع از کشور و خونخواهی خون فرزندان شهید میهن نشان دادند. 

شهیدان حاصل و رضا ممندرشه، سعید قدیری، رشید کرمی و محمدرضا عبدالی از شهدای والامقام حمله اخیر امریکا و رژیم صهیونیتی بودند که امروز تشییع شدند. 

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
