مراسم تشییع شهدای حمله صهیونیستی،آمریکایی به نقده برگزار شد

به گزارش ایلنا، مردم نقده برای پاسداشت مقام شهدا در دفاع از کیان کشور با تقدیم گل و سردادن ندای «حیدر، حیدر»، آمادگی خود را همانند قبل، برای دفاع از کشور و خونخواهی خون فرزندان شهید میهن نشان دادند.

شهیدان حاصل و رضا ممندرشه، سعید قدیری، رشید کرمی و محمدرضا عبدالی از شهدای والامقام حمله اخیر امریکا و رژیم صهیونیتی بودند که امروز تشییع شدند.

