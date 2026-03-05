مراسم تشییع شهدای حمله صهیونیستی،آمریکایی به نقده برگزار شد
مراسم تشییع و بدرقه پنج شهید حمله اخیر آمریکا و رژیم صهیونسیتی به نقاطی در نقده امروز پنجشنبه ۱۴ اسفند با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان و مردم ولایی شهرستان نقده برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مردم نقده برای پاسداشت مقام شهدا در دفاع از کیان کشور با تقدیم گل و سردادن ندای «حیدر، حیدر»، آمادگی خود را همانند قبل، برای دفاع از کشور و خونخواهی خون فرزندان شهید میهن نشان دادند.
شهیدان حاصل و رضا ممندرشه، سعید قدیری، رشید کرمی و محمدرضا عبدالی از شهدای والامقام حمله اخیر امریکا و رژیم صهیونیتی بودند که امروز تشییع شدند.