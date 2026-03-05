فرماندار شیراز:
مردم شیراز در بزنگاهها ستون امنیت و اقتدار کشور هستند
فرماندار شهرستان شیراز با اشاره به نمایش بیبدیل انسجام و اقتدار مردم کلانشهر شیراز در مناسبتهای مختلف از جمله تشییع شهدا، کاروان خودرویی و تجمع های مردمی، تأکید کرد: حضور پرشور شهروندان با غیرت شیراز در مراسمات، تلاشهای رسانهای دشمن برای ایجاد واهمه و تفرقه را خنثی ساخت.
به گزارش ایلنا، سید علاءالدین کراماتی، در تبیین فضای حاکم بر کلانشهر شیراز در جنگ تحمیلی کنونی و همچنین پس از تحولات اخیر، اظهار داشت: مردم شریف و انقلابی شیراز، در بزنگاههای حساس همواره نشان دادهاند که ستونهای اصلی امنیت و اقتدار این مرز و بوم هستند.
وی افزود: این روزها علی رغم آتش دشمن، هجمه های تبلیغاتی و تلاش بدخواهان ،مردم با حضور خودجوش و پرشور در عرصههای مختلف، از جمله مراسمات گرامیداشت شهدای عزیز و مجامع مذهبی، عمق پیوند خود با آرمانهای انقلاب را به نمایش گذاشتند. این همبستگی شهری، پاسخی قاطع به پروپاگاندای رسانهای دشمنان است.
رئیس شورای تأمین شهرستان شیراز به نمایش اقتدار مردمی در خیابانها اشاره کرد و گفت: حرکتهای خودجوش مردمی در قالب کاروانها و حضور پرمعنا در شبهای عزاداری، نشان داد که روحیه جهادی و پایبندی به ارزشها در این شهر ریشهدار است. استقرار موکبها در نقاط مختلف شهر نیز جلوهای از معنویت شیرازیها بود که چهرهای روحانی به شهر بخشیده است.
کراماتی تأکید کرد: دشمنان قسمخورده، بهویژه جریان صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، تلاش دارند با انتشار اخبار تحریف شده و ناامید کننده چهره امن و انقلابی شیراز را مخدوش سازند؛ اما سیل خروشان حضور مردم، این نقشهها را از اساس باطل کرده است.
وی در پایان ضمن تشکر عمیق از آحاد مردم، نهادهای انتظامی و امنیتی و متولیان برگزاری مراسمات، از شهروندان دعوت کرد تا این روند وحدتآفرین را ادامه دهند و با حفظ آرامش و عدم توجه به شایعات، دشمن را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام بگذارند.