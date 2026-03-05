استاندار فارس:

در شرایط جنگی، وحدت و استقامت اساس دفاع ملی است
استاندار فارس با اشاره به اهمیت وحدت، مقاومت و استقامت در برابر تهدیدات خارجی و داخلی گفت: در شرایطی که کشور مورد تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفته است، وحدت و هم‌پیمانی مردم و نیروهای مسلح، نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت و اساس دفاع ملی است.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری که در جمع نمازگزاران مسجد علی بن ابی طالب، در منطقه جهانگردی شیراز، سخن می‌گفت، با تأکید بر شرایط جنگی کنونی کشور، افزود: رژیم صهیونیستی از ابتدای پیدایش همواره در پی تضعیف و کوچک ساختن امت اسلامی و کشورهای اسلامی بوده است و در دکترین این رژیم، تجزیه ایران بزرگ همواره به عنوان راهبردی اصلی مورد توجه قرار داشته و پس از انقلاب اسلامی نیز به طور پیوسته و مشخص ادامه یافته است.

امیری تصریح کرد: در جنگ دوازده روزه، اگرچه رژیم صهیونیستی از حمایت‌های پنهان آمریکا بهره‌ می‌برد اما نتوانست به اهداف خود برسد، اما امروز شرایط پیچیده‌تر شده است و این بار، آمریکا به طور عریان و آشکار به جنگ وارد شده است و نه تنها در سطح نظامی، بلکه در سطح اقتصادی و اجتماعی نیز نبرد ادامه دارد.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی آنچه اهمیت دارد استقامت و افزایش تاب‌آوری مردم عزیز و شریف ماست تا بار دیگر دشمن را ناامید کنند.
استاندار فارس با اشاره به تحریم‌های ظالمانه و تأثیرات آن بر اقتصاد و معیشت مردم، گفت: مشکلات مالی و معیشتی که امروز با آن مواجه هستیم، واقعیت است و هیچ کس آن را انکار نمی‌کند؛ اما این شرایط را باید در راستای مقاومت و استقامت تلقی کرد.

استاندار فارس با اشاره به اهمیت نماز و دعای مردم در این شرایط گفت: در نمازهای ما وقتی سوره حمد را می‌خوانیم، یکی از معانی آن «صراط المستقیم» است، یعنی راه راست و استقامت. از خداوند جل و علا می‌خواهیم که ما را به استقامت برساند به ویژه در ماه رمضان، که درهای رحمت الهی بر بندگان باز است، دعا و تضرع ما باید بیشتر باشد.

امیری با تأکید بر حضور مردم در مساجد و خیابان‌ها، گفت: پس از شهادت رهبر انقلاب، دشمن فکر کرد که می‌تواند مردم را به خیابان بیاورد، اما عکس این اتفاق افتاد؛ مردم عزیز و شریف ما، در مساجد، در صحنه‌ها و در خیابان‌ها حضور داشتند و دشمن را ناامید کردند. حضور شما در مساجد و در این مکان‌ها، نه تنها یک امر دینی، بلکه یک عمل مقاومتی است.

وی همچنین یادآور شد: از جهت کالاهای مورد نیاز و معیشتی، استان فارس مشکلی ندارد. انبارهای ما پر است و شرایط ذخایر از مهر ۱۴۰۳ بهتر و پایدارتر شده است. قیمت‌ها در روز اول جنگ تغییر کرد، اما اکنون به سمت وضعیت عادی بازگشته‌اند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
