ظهر امروز صورت گرفت؛

تشییع شهید فراجا در روستای حسین‌آباد تاکستان

مراسم تشییع پیکر شهید فراجا «شهید مجتبی رستمی» ظهر امروز در روستای حسین‌آباد تاکستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مراسم تشییع پیکر شهید فراجا «شهید مجتبی رستمی» که در حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونی به تهران به شهادت رسیده بود، ظهر امروز در روستای حسین‌آباد از توابع بخش ضیاء‌آباد شهرستان تاکستان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور خیل مردم این روستا و سایر نقاط بخش ضیاء‌آباد تاکستان برگزار شد، مردم با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل پیکر این شهید مدافع وطن را تشییع کردند.

 

