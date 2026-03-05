خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار همدان:

بزرگترین سناریوی دشمنی تفرقه‌اندازی است

کد خبر : 1758842
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار همدان با بیان اینکه بزرگترین سناریوی دشمنی تفرقه‌اندازی است گفت: کار دشمنی ایجاد ناامیدی، اضطراب و وحشت در جامعه از طریق کار رسانه‌ای است.

به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری‌ شمسی پیش از ظهر امروز در مراسم بزرگداشت شهادت قاعد امت، حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای(ره) با حضور اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی و امت شهیدپرور همدان در اعلام انزجار از رژیم آمریکایی و صهیونیستی در مسجد جامع اظهار کرد: امروز ما به عنوان دولت و کارگزار نظام و مردم مسئولیت‌های مختلف داریم و‌ تلاش می‌کنیم وضعیت مناسبی در کشور داشته باشیم.
وی با بیان اینکه مدیریت بازار، دستگاه‌های خدمات‌رسان، ارزاق عمومی، حمل و نقل، مسائل بهداشتی و درمانی و سایر موضوعات در حال انجام است اظهار کرد: مردم بدانند در حوزه ارائه خدمات و تامین نیازهای مردم مشکلی نداریم و همه کالاها به وفور وجود دارد.
استاندار همدان با بیان اینکه بسیاری از توطئه‌ها با اقدامات به موقع خنثی شده است افزود: از آن جا که توصیه رهبر شهید ما این است که رمز پیروزی ما وحدت و حضور مردم است باید نسبت به این مهم توجه داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه بزرگترین سناریوی دشمنی تفرقه‌اندازی است تصریح کرد: کار دشمنی ایجاد ناامیدی، اضطراب و وحشت در جامعه است و با رسانه در حال جنگ هستند.
ملانوری‌ با بیان اینکه تک تک مردم سرباز وطن هستند ادامه داد: اگر در دل مردم به ویژه نوجوانان و جوانان ناامیدی ایجاد شود و احساس بی هویتی کند دشمن به هدف خود دست می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه باید قدرت تجزیه و تحلیل خود را حفظ کنیم خاطرنشان کرد: ملت ما آزادی را زمانی به دست آورد و روی پای خود ایستاد که از دست پهلوی‌ها خلاص شد.
استاندار همدان با بیان اینکه مردم باید جغرافیا و تاریخ این سرزمین را به خوبی بدانند گفت: هیچ کدام از دولت‌ها و کشورها تاریخ و افتخارات کشورمان را ندارند بنابراین سعی می‌کنند با مصادره تاریخ و سرقت آن برای خود هویت ایجاد کنند.
وی اظهار کرد: چشم طمع دشمنان به ایران فقط برای نابودی نظام نیست، آنها خاک، آب و منابع و موقعیت جغرافیایی این کشور را می‌خواهند تصاحب کنند.
ملانوری با بیان اینکه باید مواظب خاک و ارزش‌های انقلابی و اسلامی خود باشیم گفت: به لطف و کرم خدا، خون شهدا و دعای مردم شاهد پیروزی قاطع نظام جمهوری اسلامی خواهیم بود.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل