به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری‌ شمسی پیش از ظهر امروز در مراسم بزرگداشت شهادت قاعد امت، حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای(ره) با حضور اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی و امت شهیدپرور همدان در اعلام انزجار از رژیم آمریکایی و صهیونیستی در مسجد جامع اظهار کرد: امروز ما به عنوان دولت و کارگزار نظام و مردم مسئولیت‌های مختلف داریم و‌ تلاش می‌کنیم وضعیت مناسبی در کشور داشته باشیم.

وی با بیان اینکه مدیریت بازار، دستگاه‌های خدمات‌رسان، ارزاق عمومی، حمل و نقل، مسائل بهداشتی و درمانی و سایر موضوعات در حال انجام است اظهار کرد: مردم بدانند در حوزه ارائه خدمات و تامین نیازهای مردم مشکلی نداریم و همه کالاها به وفور وجود دارد.

استاندار همدان با بیان اینکه بسیاری از توطئه‌ها با اقدامات به موقع خنثی شده است افزود: از آن جا که توصیه رهبر شهید ما این است که رمز پیروزی ما وحدت و حضور مردم است باید نسبت به این مهم توجه داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین سناریوی دشمنی تفرقه‌اندازی است تصریح کرد: کار دشمنی ایجاد ناامیدی، اضطراب و وحشت در جامعه است و با رسانه در حال جنگ هستند.

ملانوری‌ با بیان اینکه تک تک مردم سرباز وطن هستند ادامه داد: اگر در دل مردم به ویژه نوجوانان و جوانان ناامیدی ایجاد شود و احساس بی هویتی کند دشمن به هدف خود دست می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه باید قدرت تجزیه و تحلیل خود را حفظ کنیم خاطرنشان کرد: ملت ما آزادی را زمانی به دست آورد و روی پای خود ایستاد که از دست پهلوی‌ها خلاص شد.

استاندار همدان با بیان اینکه مردم باید جغرافیا و تاریخ این سرزمین را به خوبی بدانند گفت: هیچ کدام از دولت‌ها و کشورها تاریخ و افتخارات کشورمان را ندارند بنابراین سعی می‌کنند با مصادره تاریخ و سرقت آن برای خود هویت ایجاد کنند.

وی اظهار کرد: چشم طمع دشمنان به ایران فقط برای نابودی نظام نیست، آنها خاک، آب و منابع و موقعیت جغرافیایی این کشور را می‌خواهند تصاحب کنند.

ملانوری با بیان اینکه باید مواظب خاک و ارزش‌های انقلابی و اسلامی خود باشیم گفت: به لطف و کرم خدا، خون شهدا و دعای مردم شاهد پیروزی قاطع نظام جمهوری اسلامی خواهیم بود.