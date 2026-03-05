مردم قزوین نگران تأمین نیازهای خود نباشند/کالاهای اساسی به اندازه کافی در بازار موجود است

به گزراش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد نوذری در حاشیه بازدید از چند فروشگاه زنجیره‌ای سطح شهر قزوین با اشاره به شرایط بازار استان اظهار داشت: خوشبختانه التهابات یکی دو روز ابتدایی برطرف شده و اکنون بازار به تعادل رسیده است؛ به‌طوری‌که عرضه کالا افزایش یافته و میزان تقاضا نیز کاهش پیدا کرده و وضعیت بازار به ثبات مطلوبی رسیده است.

استاندار قزوین افزود: در روزهای گذشته در برخی اقلام مانند برنج، گوشت و مرغ با افزایش تقاضا مواجه بودیم که خوشبختانه این موضوع نیز مدیریت شده و در حال حاضر کالاهای مورد نیاز مردم به میزان کافی در فروشگاه‌ها موجود است.

نوذری با بیان اینکه امروز به همراه مدیران حوزه اقتصادی از چند فروشگاه بازدید کرده است، گفت: در این بازدیدها مشاهده شد که کالاهای اساسی به اندازه کافی در بازار وجود دارد و خوشبختانه حتی از ذخایر استراتژیک استان نیز استفاده نشده است.

استاندار قزوین با قدردانی از همراهی مردم استان اظهار کرد: مردم قزوین همواره با نجابت و درک شرایط، تنها به اندازه نیاز خود خرید می‌کنند که این موضوع نقش مهمی در حفظ تعادل بازار داشته است.

نماینده عالی دولت در استان قزوین در پایان با اطمینان‌بخشی به مردم تأکید کرد: به مردم عزیز استان قزوین اطمینان می‌دهیم که هیچ‌گونه کمبودی در بازار وجود نخواهد داشت و تمامی کالاهای مورد نیاز مردم، به‌طور کامل تأمین خواهد شد.

