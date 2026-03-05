خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نظارت بر روند توزیع و قیمت کالاهای اساسی در فارس

کد خبر : 1758837
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: با هدف نظارت بر نحوه توزیع و قیمت کالاهای اساسی از مجموعه بنکداران و فروشگاههای زنجیره ای سطح شهر شیراز بازدید شد.

به گزارش ایلنا، حسن کشاورز بیان کرد: در این بازدیدهای مشترک مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس و جمعی از مدیران کل دستگاه های نظارتی نیز حضور داشتند.

به گفته این مقام مسئول؛ در این نظارت ها روند تامین، توزیع و عرضه کالاهای اساسی و اقلام پر مصرف ماه مبارک رمضان و ایام نوروز و همچنین بر رعایت قیمت های مصوب، درج قیمت‌ بر روی کالا و جلوگیری از گران‌فروشی و احتکار بررسی و بر اهمیت رعایت آنها توسط فروشندگان تاکید شد.

کشاورز اظهار کرد: هدف از این بازدید حمایت از مصرف کنندگان است و این بازرسی ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف صنفی برخورد قانونی صورت می گیرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل