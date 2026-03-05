نظارت بر روند توزیع و قیمت کالاهای اساسی در فارس
مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: با هدف نظارت بر نحوه توزیع و قیمت کالاهای اساسی از مجموعه بنکداران و فروشگاههای زنجیره ای سطح شهر شیراز بازدید شد.
به گزارش ایلنا، حسن کشاورز بیان کرد: در این بازدیدهای مشترک مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس و جمعی از مدیران کل دستگاه های نظارتی نیز حضور داشتند.
به گفته این مقام مسئول؛ در این نظارت ها روند تامین، توزیع و عرضه کالاهای اساسی و اقلام پر مصرف ماه مبارک رمضان و ایام نوروز و همچنین بر رعایت قیمت های مصوب، درج قیمت بر روی کالا و جلوگیری از گرانفروشی و احتکار بررسی و بر اهمیت رعایت آنها توسط فروشندگان تاکید شد.
کشاورز اظهار کرد: هدف از این بازدید حمایت از مصرف کنندگان است و این بازرسی ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف صنفی برخورد قانونی صورت می گیرد.