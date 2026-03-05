به گزارش ایلنا از جمعیت هلال احمر لرستان، باقر اصفهانی روز پنجشنبه اعلام کرد: در پی حملات هوایی صهیونی- آمریکایی به برخی نقاط شهر خرم آباد، تاکنون ۶ مصدوم به مراکز درمانی اعزام شده اند و روند امدادرسانی همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به حضور تیم های امدادی در محل، افزود: در انفجارهای امروز خرم‌آباد تاکنون هیچکدام از هم‌استانی‌ها به شهادت نرسیده‌اند.

