خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۶ مصدوم حمله هوایی امروز خرم‌آباد به مراکز درمانی منتقل شدند
کد خبر : 1758831
لینک کوتاه کپی شد.

رییس جمعیت هلال‌احمر لرستان گفت: ۶ مصدوم حمله هوایی صبح امروز به خرم‌آباد به مراکز درمانی اعزام شدند.

به گزارش ایلنا از جمعیت هلال احمر لرستان، باقر اصفهانی روز پنجشنبه اعلام کرد: در پی حملات هوایی صهیونی- آمریکایی به برخی نقاط شهر خرم آباد، تاکنون ۶ مصدوم به مراکز درمانی اعزام شده اند و روند امدادرسانی همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به حضور تیم های امدادی در محل، افزود: در انفجارهای امروز خرم‌آباد تاکنون هیچکدام از هم‌استانی‌ها به شهادت نرسیده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل