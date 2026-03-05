به گزارش ایلنا از قزوین، مریم مهدوی با اعلام این خبر گفت: شرکت پارسا کریستال از واحدهای فعال و معتبر در عرصه تولید محصولات آبگینه و صنایع‌دستی استان قزوین است که متأسفانه در اثر حملات روز چهارشنبه به کارخانه مجاور این کارگاه، آسیب‌های شدید و گسترده‌ای به این مجموعه وارد شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین با تشریح ابعاد انسانی حادثه افزود: این رخداد منجر به جراحت 12 نفر از نیروهای انسانی شاغل در این کارگاه شده که از این میان، یک نفر نیازمند عمل جراحی است و سایر مصدومان نیز تحت درمان فوری قرار گرفته‌اند.

او با اشاره به خسارات کالبدی و تولیدی وارده به این واحد بیان کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه، سقف سوله‌های تولیدی تخریب شده، دیوارهای ساختمان اداری دو طبقه به‌طور کامل ویران شده و در پی آتش‌سوزی انبار محصولات، بخش قابل توجهی از کارتن‌ها و تولیدات آماده عرضه از بین رفته است.

مهدوی ادامه داد: اگرچه آتش‌سوزی در حال حاضر مهار شده و کوره‌های تولید با دشواری احیا شده‌اند، اما متأسفانه بخش زیادی از مواد اولیه در حال تولید نیز نابود شده که این امر روند فعالیت این واحد را با چالش جدی مواجه کرده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان قزوین با تاکید بر جایگاه این واحد در زنجیره تولید صنایع‌دستی استان تصریح کرد: شرکت پارسا کریستال یکی از واحدهای برجسته و شناخته‌شده در حوزه آبگینه و شیشه‌گری استان است که نقش مؤثری در اشتغال‌زایی، تداوم هنر-صنعت بومی و تقویت اقتصاد فرهنگی منطقه ایفا می‌کند.

او خاطرنشان کرد: بررسی و ارزیابی دقیق میزان خسارات در دستور کار قرار دارد و این اداره‌کل با رویکردی مسئولانه و حمایتی، تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود را برای پیگیری موضوع، حمایت از نیروی انسانی آسیب‌دیده و تسریع در احیای این واحد تولیدی به‌کار خواهد گرفت.

مهدوی تاکید کرد: صیانت از سرمایه‌های انسانی و تولیدی حوزه صنایع‌دستی، به‌عنوان بخشی از سرمایه راهبردی فرهنگ و اقتصاد استان، در اولویت برنامه‌های حمایتی این اداره‌کل قرار دارد و اقدامات لازم برای بازگشت هرچه سریع‌تر این مجموعه به چرخه تولید، با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال خواهد شد.

