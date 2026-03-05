به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین در اطلاعیه با اشاره به شهادت دو تن از رزمندگان جبهه اسلام استان در نبرد تجاوز دشمن متخاصم به مواضع نیروهای نظامی استان، که در حال نبرد به درجه رفیع شهادت نائل آمدند عنوان کرد: امروز خط قرمز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، امنیت مردم عزیز و پاسداری از خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران است. لذا دشمن متخاصم و ایادی جیره‌خوار آن در منطقه و جهان بدانند که هیچ چیزی مانع پاسداری از این ارزش‌های والا نخواهد شد.

سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین با اشاره به شهادت دو تن از رزمندگان مدافع وطن استان قزوین بر اثر تجاوز دشمن متخاصم به مواضع نیروهای نظامی استان در حال نبرد به فیض شهادت نائل آمدند، بیانیه ای صادر کرد. متن پیام به شرح ذیل است؛

بسم‌الله القاصم الجبارین

شب گذشته بر اثر تجاوز دشمن متخاصم به مواضع نیروهای نظامی استان، دو تن از رزمندگان مدافع وطن به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

شهید حمید خلیلی و شهید حمید رنجبر

از رزمندگان سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین هستند که در مسیر دفاع از ملت، میهن اسلامی و پرچم مقدس جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند.

روابط عمومی سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت این رزمندگان عزیز به ملت عزیز و خانواده گرانقدر این شهدای مظلوم اعلام می‌دارد، شهادت آرمان شیعه است و این آرمان هرگز مانع پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نخواهد شد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و در رأس آنها، سپاه پاسداران مقتدر، از بدو تاسیس تا امروز که به بالاترین سطح توانمندی‌های خود در حوزه دفاعی و تسلیحاتی رسیده، همچنان بر همان اصول و مبانی روزهای اول تاسیس استوار است و بلکه پای این مبانی و ارزش‌ها بیش از گذشته استوارتر و قاطعانه‌تر ایستاده است.

امروز خط قرمز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، امنیت مردم عزیز و پاسداری از خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران است. لذا دشمن متخاصم و ایادی جیره‌خوار آن در منطقه و جهان بدانند که هیچ چیزی مانع پاسداری از این ارزش‌های والا نخواهد شد.

همچنان که رهبر و امام شهیدمان فرمودند؛ کسانی چون ما با یزید بیعت نخواهند کرد و در این مسیر از جان و سر خواهند گذشت چرا که مکتب ما مکتب حسینی است و جمهوری اسلامی ایران، حرم ماست.

