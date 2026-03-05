بدرقه باشکوه ۱۰ شهید مدافع میهن در شیراز

به گزارش ایلنا، پیکر پاک شهیدان روح الله صفری، علیرضا فیل بندی کشکولی، محسن رزم پا، مسعود بهمن نژاد، محمد ساریخانی خرمی، سعید باصری، محمد کاظم بابایی مهارلو، مجید شیروانی، رسول ایزدخواستی و ایمان اسفندیاری که در پی تجاوز نیروهای آمریکایی-صهیونیستی به خاک کشور به شهادت رسیده بودند، بر دوش مردم قدرشناس شیراز حمل شد.

حضور پرشمار و متکثر مردم از اقشار مختلف جامعه، از جمله خانواده‌های داغدار و نوجوانان انقلابی، جلوه‌ای از وحدت ملی را به نمایش گذاشت.

در طول مسیر تشییع تا سه‌راهی پیروزی، شعارهای مبنی بر انتقام خون شهدا و دفاع از آرمان‌های انقلاب طنین‌انداز بود؛ «نه سازش، نه تسلیم» و «انتقام انتقام» از جمله شعارهای محوری مردم بود.

نماز میت بر پیکر این مدافعان وطن با حضور هزاران نفر از نمازگزاران اقامه شد.

طبق اعلام ستاد برگزاری مراسم، ۷ تن از شهدا در قطعه مخصوص شهدای جنگ رمضان در آرامستان دارالرحمه شیراز به خاک سپرده می‌شوند و مابقی پیکرها جهت تدفین به شهرستان‌های مختلف استان فارس منتقل خواهند شد.

