خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دو رزمنده چهارمحال و بختیاری در دفاع از امنیت ایران اسلامی به شهادت رسیدند

دو رزمنده چهارمحال و بختیاری در دفاع از امنیت ایران اسلامی به شهادت رسیدند
کد خبر : 1758795
لینک کوتاه کپی شد.

سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع) استان چهارمحال و بختیاری در بیانیه‌ای از سهادت ۲ تن از رزمندگان این استان در نبرد عاشورایی با دشمنان آمریکایی - صهیونیستی خبر داد.

به گزارش ایلنا، در این بیانیه که از سوی روابط عمومی سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع) منتشر شده، آمده است: ۲ تن از فرزندان رشید استان که در حال آمادگی برای نبرد با دشمنان قسم خورده آمریکایی - صهیونیستی انقلاب اسلامی ایران بودند و با روحیه‌ای جهادی در حال خدمت و مجاهدت خالصانه به سر می‌بردند، بر اثر اصابت پرتابه دشمن به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.

در ادامه این بیانیه با اشاره به عزم راسخ نیروهای مدافع امنیت کشور تاکید شده است: این شهادت‌ها نه تنها خللی در اراده و عزم رزمندگان اسلام ایجاد نخواهد کرد، بلکه آنان را برای دفاع از میهن اسلامی و آرمان‌های انقلاب مصمم‌تر از گذشته خواهد کرد.

سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع) همچنین اعلام کرد: اطلاعات تکمیلی درباره زمان و مکان برگزاری آیین‌های تشییع شهدای عزیز مدافعان وطن به زودی به استحضار مردم شریف ، همیشه در صحنه و شهیدپرور استان خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

