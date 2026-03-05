خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اداره غله استان خبرداد؛

ذخایر استراتژیک برای ۶ ماه تأمین شد مردم نگران نان نباشند

کد خبر : 1758792
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی استان فارس گفت: ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی شامل برنج، گندم و شکر برای پوشش نیاز مصرفی استان در یک دوره شش ماهه به طور کامل تدارک دیده شده است.

به گزارش ایلنا، مهدی جمالی  با اشاره به وضعیت ذخایر اداره کل، اظهار کرد: انبارهای اداره کل غله و خدمات بازرگانی فارس هم‌اکنون مملو از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است و هیچ کمبودی در این بخش وجود ندارد.

وی در خصوص وضعیت گندم تصریح کرد: بر اساس جدول تکافوی موجود، معادل شش ماه گندم ذخیره در استان داریم.

به گفته جمالی؛ هرچند معمولاً برداشت گندم از نیمه اول فروردین آغاز می‌شود، اما به دلیل بارش‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود امسال برداشت‌ها زودتر شروع شود.

این مقام مسئول با تأکید بر تأمین آرد و نان اضافه کرد: با وجود نگرانی‌های به وجود آمده و شلوغی مقطعی در برخی صف‌های نانوایی، مردم باید کاملاً خاطر جمع باشند که در تأمین آرد و نان هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.

وی بیان کرد: پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته و وضعیت عرضه و کیفیت نان نانوایی‌ها به صورت دائم رصد می‌شود.

 رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی استان فارس عنوان کرد: مردم اطمینان داشته باشند هیچ گونه مشکلی برای تهیه و تأمین نان نخواهند داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل