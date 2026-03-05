ذخایر استراتژیک برای ۶ ماه تأمین شد مردم نگران نان نباشند

به گزارش ایلنا، مهدی جمالی با اشاره به وضعیت ذخایر اداره کل، اظهار کرد: انبارهای اداره کل غله و خدمات بازرگانی فارس هم‌اکنون مملو از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است و هیچ کمبودی در این بخش وجود ندارد.

وی در خصوص وضعیت گندم تصریح کرد: بر اساس جدول تکافوی موجود، معادل شش ماه گندم ذخیره در استان داریم.

به گفته جمالی؛ هرچند معمولاً برداشت گندم از نیمه اول فروردین آغاز می‌شود، اما به دلیل بارش‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود امسال برداشت‌ها زودتر شروع شود.

این مقام مسئول با تأکید بر تأمین آرد و نان اضافه کرد: با وجود نگرانی‌های به وجود آمده و شلوغی مقطعی در برخی صف‌های نانوایی، مردم باید کاملاً خاطر جمع باشند که در تأمین آرد و نان هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.

وی بیان کرد: پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته و وضعیت عرضه و کیفیت نان نانوایی‌ها به صورت دائم رصد می‌شود.

رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی استان فارس عنوان کرد: مردم اطمینان داشته باشند هیچ گونه مشکلی برای تهیه و تأمین نان نخواهند داشت.

