رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مطرح کرد؛

ستاد امنیت غذایی فارس آماده تمامی رویدادهای احتمالی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تأکید بر لزوم آمادگی کامل در برابر هرگونه رویدادهای احتمالی، از برنامه‌ریزی دقیق ستاد امنیت غذایی برای تامین کالاهای اساسی و ذخیره‌سازی استراتژیک بیش از سه‌ماه خبر داد.

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی در نشست ستاد امنیت غذایی استان با اشاره به شرایط حساس کنونی اظهار کرد: مدیران ما باید با تکیه بر علم و آگاهی، شرایط را به‌گونه‌ای بسنجند که بازار در آرامش کامل باشد و در این راستا تمهیدات لازم به منظور ذخیره سازی کالا برای ماه های آینده انجام شود.

وی حضور در میدان را اصلِ امیدآفرینی دانست و تصریح کرد: مردم از ما خروجی ملموس می‌خواهند.

این مقام مسئول عنوان کرد: باید با بهره‌گیری از نفوذ معتمدین عشایر، انجمن‌های تخصصی مانند دامپزشکان و تعامل با اتاق اصناف، فضا را مدیریت و جامعه مخاطب را آگاه و نسبت به شرایط آرام بازار مطمئن کرد.

بهجت حقیقی با اشاره به تکالیف بخش خصوصی گفت: در شرایط بحرانی، بخش خصوصی مکلف به اجرای ابلاغیه‌های دولتی است. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطر نشان کرد: توزیع اقلام اساسی باید کاملاً منطقی و با در نظر گرفتن ذخایر حداقل سه ماهه انجام شود تا هیچ‌گونه کمبودی در سطح استان احساس نشود.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
