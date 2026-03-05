ستاد امنیت غذایی فارس آماده تمامی رویدادهای احتمالی

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی در نشست ستاد امنیت غذایی استان با اشاره به شرایط حساس کنونی اظهار کرد: مدیران ما باید با تکیه بر علم و آگاهی، شرایط را به‌گونه‌ای بسنجند که بازار در آرامش کامل باشد و در این راستا تمهیدات لازم به منظور ذخیره سازی کالا برای ماه های آینده انجام شود.

وی حضور در میدان را اصلِ امیدآفرینی دانست و تصریح کرد: مردم از ما خروجی ملموس می‌خواهند.

این مقام مسئول عنوان کرد: باید با بهره‌گیری از نفوذ معتمدین عشایر، انجمن‌های تخصصی مانند دامپزشکان و تعامل با اتاق اصناف، فضا را مدیریت و جامعه مخاطب را آگاه و نسبت به شرایط آرام بازار مطمئن کرد.

بهجت حقیقی با اشاره به تکالیف بخش خصوصی گفت: در شرایط بحرانی، بخش خصوصی مکلف به اجرای ابلاغیه‌های دولتی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطر نشان کرد: توزیع اقلام اساسی باید کاملاً منطقی و با در نظر گرفتن ذخایر حداقل سه ماهه انجام شود تا هیچ‌گونه کمبودی در سطح استان احساس نشود.

