افزایش 30 هزار متر مربعی فضای آموزشی و پرورشی قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مجتبی پورعباسی با اعلام این خبر گفت: در راستای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی استان قزوین 113 پروژه شامل 689 کلاس درس هدف‌گذاری شد که از این تعداد 45 طرح شامل 179 کلاس درس طی سال جاری به بهره‌برداری رسید که این شامل مدارس، سالن‌های ورزشی، هنرستان‌ها و فضاهای مکمل آنها بودند.

وی اضافه کرد: در کنار افتتاح طرح‌ها عملیات عمرانی 20 پروژه جدید نیز با مشارکت خیرین آغاز شد که خوشبختانه با حضور موثر خیرین گرانقدر و تلاش دست‌اندرکاران 30 هزار و 26 مترمربع به فضای آموزشی و پرورشی استان قزوین اضافه شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با بیان اینکه یکی از اولویت‌های اصلی ما فعال‌سازی پروژه‌های راکد است، گفت: در همین راستا 52 پروژه نیمه‌تمام در سال گذشته فعال شد که در ادامه راه نیز خوشبختانه نیمی از آنها نیز به بهره‌برداری رسید.

پورعباسی افزود: تعهد خیرین گرانقدر در سال جاری به 1000 میلیارد تومان رسید که تاکنون 800 میلیارد تومان آن محقق شده، ما برای جذب خیرین جدید به‌ ویژه نسل نو بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های جمعی و مجازی را برای معرفی خدمات خیرین و زمینه‌های مورد نیاز مشارکت بیش از گذشته پیگیری می‌کنیم.

وی ادامه داد: در طرح شهید عجمیان نیز 366 مدرسه شامل سه هزار و 426 کلاس درس با همکاری 91 گروه جهادی که متشکل از دانش‌آموزان و اولیای آنان بودند، بهسازی و شاداب‌سازی شد.

مدیرکل نوسازی مدارس قزوین میانگین سرانه آموزشی استان قزوین را 5.5 مترمربع دانست و گفت: این معدل نزدیک به میانگین کشور و کمی بالاتر نیز هست و برنامه‌ریزی شده تا پایان برنامه هفتم توسعه و با بهره‌برداری از پروژه‌های نهضت، این رقم را به 6.1 مترمربع افزایش پیدا کند.

پورعباسی اضافه کرد: با تمام توان تلاش می‌کنیم همه طرح‌های هدف‌گذاری‌شده را به مرحله بهره‌برداری برسانیم و برای تحقق این هدف به اعتباری بالغ بر 1500 میلیارد تومان نیاز داریم که امیدواریم با مشارکت خیرین محترم اکثر 50 پروژه فعال باقیمانده از نهضت را در سال آینده به بهره‌برداری برسانیم.

