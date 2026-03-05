تشییع ۱۱ شهید حملات صهیونی امریکایی امروز در تبریز+ اسامی شهدا

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بنیاد شهید، علی‌اکبر سلمانی اعلام کرد: آیین تشییع این شهدای گرانقدر از ساعت ۱۰ صبح، از میدان شهدا به سمت میدان ساعت شهر تبریز برگزار می شود.

مدیرکل بنیاد شهید استان اسامی این شهیدان سرافراز را به شرح زیر اعلام کرد:

شهید عباس تولدی، شهید جعفر نامور، شهید سید جابر غفاری، شهید مهدی اکبری، شهید محمد رضا قنبری، شهید بابک طریقی پور، شهید میثم صادقی، شهید امیر وکیل‌زاده، شهید سید محمد رضا ساداتی، شهید علی اختیاری و شهید اکبر غفاری.

سلمانی تأکید کرد: حضور امت شهیدپرور و خانواده‌های معزز شهدا موجب سرافرازی و عزت خواهد بود.

وی همچنین گفت: پس از اتمام مراسم تشییع، آیین تدفین این شهدای والامقام در گلزار شهدای وادی رحمت برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، اکبر غفاری یکی از شهدایی که امروز قرار است در تبریز تشییع شود از مسوولان سیاسی امنیتی کشور است که معاونت سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی، بازرسی منطقه سه کشور , و قائم مقام وزارت اطلاعات را در کارنامه دارد. وی در حملات صهیونی امریکایی به تهران به درجه رفیع شهادت نائل شده است.

به گفته مجید فرشی مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان شرقی تا کنون ۵۵ تن از هم استانی های ما در اثر این حملات شهید شده اند که شهادت ۱۲ تن در خارج از استان اتفاق افتاده است.

۱۱ اسفند ۱۱ شهید این حملات تشییع شدند.