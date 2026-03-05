نظارت ویژه اقتصادی بر سیستم بانکی گلستان

به گزارش ایلنا ازگلستان،روح الله صلبی اظهارکرد: در راستای اجرای دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل و با ابلاغ وزیر اقتصاد، اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان اقدام به معرفی چندین بازرس ویژه برای نظارت بر عملکرد شعب کشیک بانک‌ها، دستگاه‌های خودپرداز، سیستم بانکی، بیمه و گمرک استان کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت آمادگی اقتصادی این اقدام بر اساس دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل و ابلاغیه وزیر اقتصاد صورت گرفته است.

وی افزود: این بازرسان که از سوی مدیر کل معرفی شده‌اند، وظیفه دارند تا ضمن بازدید از شعب کشیک بانک‌ها، دستگاه‌های خودپرداز، سیستم بانکی، بیمه و گمرک استان گلستان، مشکلات و موانع احتمالی را شناسایی و بررسی کنند.

وی تصریح کرد: مقرر شده است که این گروه از بازرسان، اقدامات انجام شده را به صورت روزانه به مدیر کل و سایر مراجع ذیصلاح گزارش دهند. هدف از این انتصابات، تقویت نظارت‌ها و اطمینان از پایداری و کارایی سیستم‌های اقتصادی استان در راستای اهداف کلان اقتصادی و دفاعی کشور است.

