مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خبرداد:
نظارت ویژه اقتصادی بر سیستم بانکی گلستان
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی گلستان از معرفی بازرسان ویژه برای نظارت بر بانکها و اصناف استان گلستان خبر داد.
به گزارش ایلنا ازگلستان،روح الله صلبی اظهارکرد: در راستای اجرای دستورالعملهای پدافند غیرعامل و با ابلاغ وزیر اقتصاد، اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان اقدام به معرفی چندین بازرس ویژه برای نظارت بر عملکرد شعب کشیک بانکها، دستگاههای خودپرداز، سیستم بانکی، بیمه و گمرک استان کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت آمادگی اقتصادی این اقدام بر اساس دستورالعملهای پدافند غیرعامل و ابلاغیه وزیر اقتصاد صورت گرفته است.
وی افزود: این بازرسان که از سوی مدیر کل معرفی شدهاند، وظیفه دارند تا ضمن بازدید از شعب کشیک بانکها، دستگاههای خودپرداز، سیستم بانکی، بیمه و گمرک استان گلستان، مشکلات و موانع احتمالی را شناسایی و بررسی کنند.
وی تصریح کرد: مقرر شده است که این گروه از بازرسان، اقدامات انجام شده را به صورت روزانه به مدیر کل و سایر مراجع ذیصلاح گزارش دهند. هدف از این انتصابات، تقویت نظارتها و اطمینان از پایداری و کارایی سیستمهای اقتصادی استان در راستای اهداف کلان اقتصادی و دفاعی کشور است.