افزایش شمار شهدای تجاوز آمریکایی - صهیونی در آذربایجان شرقی به ۵۵ نفر
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد که در پی حملات ددمنشانه امروز چهارشنبه سیزدهم اسفند به ۱۱ نقطه در سطح استان، تعداد شهدای این حملات به ۵۵ نفر افزایش یافته و ۲۷۸ نفر نیز مجروح شدند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، «مجید فرشی» چهارشنبه شب افزود: در جریان این حملات، ستاد فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی نیز مورد اصابت قرار گرفت.
فرشی مناطق هدف قرار گرفته در استان را شامل شهرستانهای مرند، مراغه، آذرشهر، جلفا و بستانآباد برشمرد.