مصدومیت 60 قزوینی در حملات هوایی دشمن آمریکایی-صهیونی

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور در باره آسیب‌های ناشی از حملیات هوایی دشمن صهیونیستی به استان قزوین گفت: امروز چهارشنبه در سه نوبت برخی مناطق استان مورد حمله و تجاوز پهپاد و هواپیماهای دشمن قرار گرفت که اولین مورد آن حمله به ایستگاه رادیویی علی آباد در بخش دشتابی بود.

وی افزود: همچنین دو حمله دیگر به چند واحد تولیدی صورت گرفت و 4 شرکت صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی کاسپین و شهر صنعتی البرز مورد اصابت موشک قرار گرفتند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین تصریح کرد: در این حملات چند واحد مسکونی در شهرصنعتی البرز و اداره تامین اجتماعی در شهرستان البرز آسیب دید و 45 نفر مجروح شدند که تعدادی سرپایی مورد درمان قرار گرفتند.

احمدپور با اشاره به آخرین تعداد مجروحان حملات هوایی دشمن اضافه کرد: از ابتدای جنگ تعداد 60 نفر در استان قزوین مجروح شدند و6 شهید در محدوده استان قزوین و 7 نفر از مردم قزوین در سایر نقاط کشور به درجه شهادت نائل شدند.

وی ادامه داد: مراسم تشییع یک شهید کادر در تاکستان روزگذشته برگزار شد و فردا تشییع یک شهید سرباز در روستای حسین آباد بویبن زهرا و روز جمعه در بویین زهرا و همزمان با مراسم نماز جمعه دوخواهر شهید جهانشاهلو که در مجتمع کشت و صنعت به شهادت رسیدند برگزار خواهد شد.

سخنگوی شورای تأمین استان هشدار دارد: بر اساس اعلام نیروهای مسلح این «پرتابه‌ها دوزمانه» هستند و دو بازه انفجاری دارند لذا توصیه می کنیم اگر شهروندان با حمله پهپادی وهوایی مواجه شد.

انتهای پیام/