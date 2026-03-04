مدیر عامل هلال احمر استان خبر داد:
۳۲۴ شهید و مجروح در تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا به آذربایجان غربی
مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجانغربی گفت: در تجاوزهای ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به شهرهای مختلف این استان، تاکنون ۴۹ نفر به شهادت رسیده و ۲۷۵ نفر مصدوم شده اند.
به گزارش ایلنا،حمید محبوبی بیان کرد: تجاوزهای وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکه به آذربایجان غربی ۴۹ نفر شهید و ۲۷۵ نفر در شهرستانهای مختلف استان مجروح شدهاند.
وی اظهار کرد: در پی بمباران مناطق مختلف آذربایجان غربی، ۱۲۳ تیم عملیاتی هلال احمر استان ۵۸ عملیات مختلف انجام داده و خدمات لازم را به آسیبدیدگان ارائه کردند.
مدیرعامل هلال احمر آذربایجانغربی با بیان اینکه غیرنظامیها قربانی تجاوزات بیشرمانه و ددمنشانه رژیم صهیونیستی هستند، اضافه کرد: تیمهای این جمعیت خدمات لازم را در سریعترین زمان ممکن به آسیب دیدگان ارائه میدهند.