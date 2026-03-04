خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر عامل هلال احمر استان خبر داد:

۳۲۴ شهید و مجروح در تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا به آذربایجان غربی

کد خبر : 1758640
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان‌غربی گفت: در تجاوزهای ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به شهرهای مختلف این استان، تاکنون ۴۹ نفر به شهادت رسیده‌ و ۲۷۵ نفر مصدوم شده اند.

به گزارش ایلنا،حمید محبوبی بیان کرد:  تجاوزهای وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکه به آذربایجان غربی ۴۹ نفر شهید و ۲۷۵ نفر در شهرستان‌های مختلف استان مجروح شده‌اند.

وی اظهار کرد: در پی بمباران مناطق مختلف آذربایجان غربی، ۱۲۳ تیم عملیاتی هلال احمر استان ۵۸ عملیات مختلف انجام داده و خدمات لازم را به آسیب‌دیدگان ارائه کردند.

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان‌غربی با بیان اینکه غیرنظامی‌ها قربانی تجاوزات بیشرمانه و ددمنشانه رژیم صهیونیستی هستند، اضافه کرد: تیم‌های این جمعیت خدمات لازم را در سریع‌ترین زمان ممکن به آسیب دیدگان ارائه می‌دهند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل