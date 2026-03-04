۳۲۴ شهید و مجروح در تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا به آذربایجان غربی

به گزارش ایلنا،حمید محبوبی بیان کرد: تجاوزهای وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکه به آذربایجان غربی ۴۹ نفر شهید و ۲۷۵ نفر در شهرستان‌های مختلف استان مجروح شده‌اند.

وی اظهار کرد: در پی بمباران مناطق مختلف آذربایجان غربی، ۱۲۳ تیم عملیاتی هلال احمر استان ۵۸ عملیات مختلف انجام داده و خدمات لازم را به آسیب‌دیدگان ارائه کردند.

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان‌غربی با بیان اینکه غیرنظامی‌ها قربانی تجاوزات بیشرمانه و ددمنشانه رژیم صهیونیستی هستند، اضافه کرد: تیم‌های این جمعیت خدمات لازم را در سریع‌ترین زمان ممکن به آسیب دیدگان ارائه می‌دهند.

