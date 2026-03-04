زلزله ۴.۲ ریشتری هجدک کرمان خسارت نداشت

به گزارش ایلنا، غلامرضا نژادخالقی اظهار کرد: دستگاه های امدادرسان در متطقه در حال آماده باش کامل هستند.

امروز چهارشنبه زلزله‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر، هجدک از توابع شهرستان راور در استان کرمان را لرزاند.

به گزارش ایلنا و به نقل از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه هجدک کرمان در ساعت ۱۸ و ۱۰ دقیقه و ۱۱ ثانیه رخ داد.

کانون این زلزله در موقعیت ۵۷.۲۸ طول جغرافیایی و ۳۰.۷۸ عرض جغرافیایی و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.

هجدک از توابع شهرستان راور در ۱۴۰ کیلومتری شمال کرمان قرار دارد.

این منطقه از جمله مناطق زلزله خیز کشور به شمار می رود.