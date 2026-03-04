حمله دشمن به محدوده متروکه اطراف اراک تلفات جانی در پی نداشت

به گزارش ایلنا، عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: این حمله در محوطه‌ای متروکه اطرف شهرستان اراک رخ داده و دود مشاهده شده در منطقه نیز ناشی از اشتعال همان مواد اشتعال‌زا‌ بوده است.

وی ادامه داد: موضوع بلافاصله توسط دستگاه‌های امدادی و نیروهای فراجا مورد بررسی قرار گرفت. شرایط منطقه مورد حمله، تحت کنترل است و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد. بررسی‌ها درباره ابعاد این حادثه در حال انجام است.

