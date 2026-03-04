حمله دشمن به محدوده متروکه اطراف اراک تلفات جانی در پی نداشت

حمله دشمن به محدوده متروکه اطراف اراک تلفات جانی در پی نداشت
فرماندار شهرستان اراک به وقوع حمله در اطراف این منطقه اشاره کرده و گفت: حمله دشمن در یک محدوده متروکه و سوله حاوی مواد اشتعال‌زا،‌ در حوالی این شهرستان خوشبختانه هیچگونه تلفات جانی و مصدومی در پی نداشته است.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: این حمله در محوطه‌ای متروکه اطرف شهرستان اراک رخ داده و دود مشاهده شده در منطقه نیز ناشی از اشتعال همان مواد اشتعال‌زا‌ بوده است.

وی ادامه داد: موضوع بلافاصله توسط دستگاه‌های امدادی و نیروهای فراجا مورد بررسی قرار گرفت. شرایط منطقه مورد حمله، تحت کنترل است و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد. بررسی‌ها درباره ابعاد این حادثه در حال انجام است.

