معاون وزیر صمت در قزوین تاکید کرد:
ظرفیت تولید در شرایط جنگی کشور افزایش یابد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن قدردانی از حضور تولیدکنندگان و صنعتگران به ویژه تولید کنندگان کالاهای اساسی در شرایط جنگی کشور، بر اهمیت حفظ و افزایش ظرفیت تولید و حمایت از واحدهای صنعتی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزیر صمت به همراه صفیخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین، کامران لشگری مدیرکل صمت استان، کشاورز شاهباز مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی و عبدیان رئیس اتاق بازرگانی استان از چند واحد تولیدی استان بازدید کرد.
این بازدیدها با هدف بررسی میدانی مشکلات، تسریع در رفع موانع تولید، تقویت پشتیبانی از صنعتگران و اطمینان از موجودی کافی کالا انجام شد.