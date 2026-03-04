English العربیه
مدیرکل صمت فارس:

روند تأمین و توزیع کالا به‌صورت منظم ادامه دارد
به منظور نظارت میدانی بر بازار و تضمین تأمین مستمر کالاهای اساسی، تیمی از مسئولین استان فارس شامل معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیر کل صمت و معاونین، مدیر کل دیوان محاسبات، نمایندگان جهاد کشاورزی و اتاق اصناف، از مجتمع بازرگانان و فروشگاه‌های منتخب سطح شهر شیراز بازدید کردند.

به گزارش ایلنا، در این بازدید، وضعیت موجودی کالاهای اساسی، قیمت‌گذاری، روند توزیع و میزان تقاضای مردم مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس در این بازدیدها،ضمن تاکید بر نظارت بر موجودی کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم بر ضرورت افزایش بازرسی و نظارت‌ها در این دوره حساس تأکید کرد و اظهار داشت: بنا بر این شده که علاوه بر بازرسی‌های میدانی همیشگی، با انسجام  دستگاههای ذی ربط  هم‌افزایی بیشتری در بازرسی‌ها شکل بگیرد.

 کریم مجرب با اشاره به اقدامات بازرسی اداره‌کل صمت فارس افزود: «تیم‌های بازرسی به‌صورت شبانه‌روزی فعال هستند و با هرگونه تخلف احتمالی برخورد خواهد شد.

مجرب با تاکید براینکه روند تأمین و توزیع کالا به‌صورت منظم ادامه دارد و مشکلی در تامین و توزیع کالاهای اساسی نداریم افزود: فرایند تامین و تدارک و توزیع  کالاهای اساسی در سطح استان در شرایط مطلوبی است و مشکل خاصی نداریم.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی  استانداری فارس با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار، گفت: هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و مردم می‌توانند با آرامش خرید خود را انجام دهند.

مسعود گودرزی نیز در این برنامه، هدف اصلی از اجرای این نظارت ها را پیشگیری از هرگونه التهاب قیمتی و افزایش غیرمنطقی کالاها و بررسی منظم فرآیند تامین و توزیع کالاهای اساسی عنوان کرد و افزود : ایجاد هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی در سطح استان، به منظور  آرامش در بازار و حصول رضایتمندی مردم، از اهداف کلیدی این طرح است.

در پایان این بازدید، مقرر شد نظارت‌ها تشدید شده و گزارش‌های روزانه از وضعیت بازار ارائه شود.همچنین، سامانه ۱۲۴ به صورت تلفنی و حضوری پاسخگوی گلایه‌ها و شکایات شهروندان خواهند بود.

