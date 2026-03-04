انجام ۳۶ عملیات امدادی جمعیت هلال احمر از ابتدای جنگ در فارس/ ذخیره دارویی استان مطلوبی است

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری همچنین در جلسه وبیناری با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر، رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز شرکت کرد و با اشاره به اقدامات انجام شده، اظهار داشت: با آغاز درگیری‌ها، ستاد مدیریت بحران استان بلافاصله تشکیل و تقسیم کار مفصل و مبسوطی صورت گرفت که بخش قابل توجهی از این اقدامات بر عهده جمعیت هلال احمر قرار دارد.

وی با مقایسه شرایط کنونی با نبردهای پیشین تصریح کرد: اگرچه در جنگ دوازده‌ روزه گذشته مدیریت جمعیت هلال احمر استان به خوبی از عهده موضوعات برآمد، با این وجود جنگ فعلی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و سطح درگیری‌ها گسترش یافته به طوری که تاکنون ۸ شهرستان فارس درگیر شدند که منجر به انجام ۳۶ عملیات امدادی انجام شده است.

وی افزود: پناهگاه‌های ایمن و مراکز اسکان اضطراری که از زمان جنگ دوازده روزه شناسایی شده بودند، اکنون آماده‌اند تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرند؛ همچنین ستاد مدیریت بحران استان در آمادگی تمام و کمال برای مواجهه با وضعیت جنگی قرار دارد.

رئیس شورای تأمین استان ابراز داشت: جلسات ستاد مدیریت بحران هر روز در یک دستگاه تشکیل می‌شود و با فعال بودن شورای تأمین استان، مصوبات این دو مرجع در شرایط جنگی برای تمامی بخش‌ها الزامی و مبنای عمل است.

وی همچنین به پهنه‌بندی کلان‌شهر شیراز اشاره کرد و گفت: وظایف هر دستگاه، فرماندهان میدان و ظرفیت‌های راهسازی و بیمارستانی مشخص شده است و به تمامی مدیران تکلیف شده است برای جلوگیری از غفلت و سردرگمی با برنامه‌ریزی مدون و بر اساس چک‌لیست‌های دقیق، اقدامات خود را سامان دهند.

مقام عالی دولت در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به رئیس جمعیت هلال احمر کشور به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی اشاره کرد و یادآور شد: کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ظرفیت‌های خوبی برای تحت تعقیب قرار دادن رژیم صهیونیستی و آمریکا فراهم کرده است و هرچند این دشمنان سفاک به هیچ اصول و قواعدی پایبند نیستند، اما برای آگاهی وجدان‌های بیدار جهان، بخش حقوقی هلال احمر باید از این ظرفیت‌ها برای مستندسازی و طرح در شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه‌های بین‌المللی استفاده کند.

وی ضمن خدا قوت به امدادگران جمعیت هلال‌احمر، خدمت‌رسانی در ماه مبارک رمضان را والاترین عبادت برشمرد و تأکید کرد: فعالیت در جهت امداد و نجات و کم کردن آلام بندگان خدا در این شرایط، از عبادت و شب‌زنده‌داری بالاتر است.

استاندار فارس در پایان با تجلیل از درخشش هلال احمر و حضور داوطلبان بدون چشمداشت در کنار کارکنان این جمعیت، خطاب به مردم شریف استان فارس گفت: فرزندان شما در تمامی بخش‌ها با برنامه‌ریزی دقیق در کنار شما هستند و در بحث تأمین کالاهای اساسی، دارو و انبار مواد غذایی، شرایط کاملاً مطلوبی حاکم است.

وی با تأکید بر اینکه تحقق دفاع ملی خواب آشفته رژیم صهیونیستی را برای تجزیه ایران برهم می‌زند، خاطرنشان کرد: آنچه در جنگ دوازده روزه دشمن را وادار به عقب‌نشینی کرد، تحقق دفاع ملی با حضور مردم بود و امروز نیز با انسجام و اتحاد، در نتیجه تحقق دفاع ملی، به حول و قوه الهی، شاهد پیروزی نیروهای مسلح و ملت ایران خواهیم بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس، حسین درویشی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان فارس نیز در این نشست گزارشی از اقدامات این نهاد ارائه داد.

