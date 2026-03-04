به گزارش ایلنا، مجید بسطامی به نحوه توزیع این میزان سیب‌زمینی در بازار استان مرکزی اشاره داشته و در این رابطه افزود: این 200 تن سیب‌زمینی از طریق شبکه اصناف امین و همچنین تحت نظارت کامل اتاق اصناف عرضه خواهد شد تا در این راستا هیچ کمبودی در بازار مصرف برای شهروندان ایجاد نشود.

وی به موضوع افزایش قیمت سیب‌زمینی در استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: صادرات این محصول از این استان، یکی از دلایل افزایش قیمت آن بود. در این راستا برای تنظیم بازار، از صادرات این محصول پُرمصرف به پاکستان جلوگیری شده است تا بتوان بازار مصرف را در استان به تعادل رساند.

رییس اتاق اصناف استان مرکزی اظهار داشت: یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت سیب‌زمینی در این استان به دلیل بدعهدی بنکداران و کشاورزان شهرستان جیرفت در استان کرمان است. همچنین افزایش هزینه حمل‌ونقل از 350 میلیون ریال به 900 میلیون ریال از دیگر دلایل افزایش محصول سیب‌زمینی بوده است.

بسطامی به افزایش قیمت گوجه‌فرنگی در استان مرکزی به دلیل افزایش قیمت حمل‌ونقل اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: با اقدامات انجام شده از سوی اتاق اصناف استان مرکزی در راستای تنظیم بازار، اکنون قیمت گوجه‌فرنگی نیز کنترل شده و خریداران با قیمت مناسب در حال تهیه این محصول هستند.

وی به اشباع کالاهای اساسی در بازار استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: اکنون انواع کالاهای اساسی در سطح فروشگاه‌های این استان در حال پس‌زدگی است. در این راستا مالکان فروشگاه‌های بزرگ در حال لغو سفارشات خود هستند. همچنین میزان خرید هیجانی مردم در بازار کاهش یافته است.

