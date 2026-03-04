آمار شهدای حمله آمریکایی_صهیونیستی همدان به ۳۲ نفر رسید

به گزارش ایلنا از همدان، مجید صفدریان درباره اسامی شهدا گفت: شهیدان رسول محمدی، محمدجواد محمدی، خلیل کولیوند، مهدی پیری، میلاد سوری، جلال کاظمی، علی نظری، امیرحسین رزاقی، احمدرضا علی محمدی، امین بختیاری، حمیدرضا و علیرضا زارعی، حامد ملک محمدی، رضا ظفرمند و پروانه شاهی شهید شدند.صفدریان عنوان کرد: مهدی ذوالفقاری، محمد بختیاری، رسول کاظمی، علیرضا زنگنه، عرفان امیری جوان، امین زیوری جمال، محمد امین زاده، ابوالفضل غیاثوند، علیرضا چراغعلی، یاسر خویشوند و علی خداویسی به خاک سپرده شدند.

وی تاکید کرد: اسامی شش نفر از شهدای منطقه متخصصین در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.

