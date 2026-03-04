مازندران در آستانه موج جدید بارشها؛ کاهش محسوس دما و برف در ارتفاعات از هفته آینده
آسمان مازندران که امروز با افزایش دما و هوای نیمهابری همراه است، از اواسط هفته آینده با نفوذ سامانه بارشی جدید، شاهد کاهش محسوس دما، بارندگی متناوب و بارش برف در مناطق کوهستانی خواهد بود.
به گزارش ایلنا، بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، وضعیت جوی استان از امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند تا سهشنبه ۱۹ اسفندماه با نوسانات جوی همراه است که جزئیات آن به شرح زیر اعلام میشود:
امروز چهارشنبه، آسمانی صاف تا نیمهابری همراه با افزایش دما برای استان پیشبینی شده است. اما از روز پنجشنبه ۱۴ اسفند، تغییرات جوی آغاز میشود؛ در مناطق ساحلی و دامنهها، از شب شاهد ابری شدن آسمان، بارش پراکنده و وزش باد خواهیم بود. همچنین در ارتفاعات، از اواخر روز بارش باران و برف پیشبینی میشود. روز جمعه مجدداً هوا به حالت صاف تا نیمهابری بازمیگردد.
طبق پیشبینیها، از بعدازظهر شنبه ۱۶ اسفند، ابرناکی آسمان و وزش باد در غرب استان آغاز شده و از روز یکشنبه ۱۷ اسفند، سامانه بارشی به طور کامل مستقر میشود. در این روز:
- نیمه غربی استان: آسمان ابری همراه با بارندگی، کاهش دما و در ارتفاعات با مه و بارش برف و باران همراه است.
- نیمه شرقی استان: بارشها به صورت پراکنده و همراه با وزش باد خواهد بود.
اوج فعالیت این سامانه در روزهای دوشنبه ۱۸ و سهشنبه ۱۹ اسفند خواهد بود. در این دو روز، مازندرانیها شاهد آسمانی ابری، بارندگیهای متناوب، وزش باد و کاهش محسوس دما خواهند بود. همچنین در مناطق کوهستانی و ارتفاعات، بارش برف و پدیده مه پیشبینی شده است.
هواشناسی مازندران تأکید کرده است که با توجه به احتمال تغییر در نقشههای پیشیابی، هرگونه تغییر در گزارشهای آتی به اطلاع عموم خواهد رسید.