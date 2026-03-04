خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار کاشان خبر داد؛

برقراری ایست بازرسی و برخورد قاطع با هرگونه اغتشاش در شرایط جنگی

برقراری ایست بازرسی و برخورد قاطع با هرگونه اغتشاش در شرایط جنگی
کد خبر : 1758522
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار ویژه کاشان، با تأکید بر تشدید تهدیدات دشمن و تلاش برای ایجاد ناامنی و اخلال در خدمات‌رسانی، از اجرای تدابیر امنیتی و مدیریتی جدید در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجتبی راعی در جلسه شورای اداری، بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی در برابر تهدیدات تأکید کرد و اعلام داشت که تمامی مدیران موظف به مطالعه و اجرای دقیق دستورالعمل مدیریت بحران در شرایط جنگی هستند. 

وی اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی دشمن، مختل کردن خدمات‌رسانی به مردم است، لذا اولویت دستگاه‌ها باید ارائه خدمات به موقع به شهروندان باشد و گشت‌های مشترک برای تنظیم بازار و تأمین مایحتاج پیش‌بینی شده است.

فرماندار کاشان با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد شورش‌های خیابانی، از برقراری تورهای ایست‌ و بازرسی در مبادی ورودی شهر خبر داد و افزود که اتحاد و انسجام ملی و حضور گسترده مردم در مراسمات، بزرگترین عامل خنثی‌کننده نقشه‌های دشمن است.

 به گفته راعی مرخصی تمامی مدیران لغو شده و آن‌ها باید با سازماندهی نیروها، استمرار خدمات‌رسانی را تضمین کنند.

وی بر هماهنگی نیروهای مسلح، کلانتری‌ها و بسیج تأکید کرد.

رییس شورای تامین شهرستان کاشان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های پیش رو اشاره کرد و گفت که مراسم تشییع پیکر ۱۴ شهید حملات اخیر و راهپیمایی روز قدس با شکوه هرچه تمام تر برگزار خواهد شد. همچنین، دستورالعمل‌های امنیتی شهید صیاد شیرازی برای ایمن‌سازی نقاط امن ابلاغ شده و مانورهای محله‌محور در دستور کار قرار دارد. 

وی در پایان از دستگاه‌ها خواست تا با توجه به ایام عزای عمومی، نسبت به سیاه‌پوش کردن فضاها اقدام کنند و از هرگونه اقدام شگفتانه که منجر به نارضایتی شود، پرهیز کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

