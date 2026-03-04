ورود موج بارشی جدید به خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام هواشناسی، طبق بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اواخر وقت امروز چهارشنبه عبور موج ضعیف بارندگی استان را در بر می‌گیرد که نشان دهنده ابرناکی در اغلب نقاط استان و رگبارهای پراکنده گاهی رعدوبرق و وزش باد در ارتفاعات شمالِ شرقی، شرقی و جنوبِ شرقی استان خواهد شد.

موج ضعیف دیگری اواسط روز پنجشنبه تا اواخر روز جمعه از فراز استان عبور می‌کند که بیشتر سبب ابرناکی خواهد شد.

روند کاهش دما تا فردا ادامه دارد و سپس از روز جمعه بتدریج شاهد افزایش دما خواهیم بود.

شمال خلیج فارس نیز از ظهر جمعه تا ظهر شنبه مواج پیش‌بینی می‌شود.

همچنین سامانه بارشی از روز شنبه استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

