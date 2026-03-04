به گزارش ایلنا از اصفهان، حجت الاسلام علیرضا ناجی روز چهارشنبه در نشست اجرایی برگزاری آیین تشییع شهدای حوادث تروریستی گفت: روند شناسایی شماری از این شهدا در دست تکمیل است.

وی اضافه کرد: مراسم تشییع پیکر مطهر ١۵ تا ٢٠ شهید از جنایات آمریکایی ـ صهیونیستی فردا پنجشنبه در اصفهان برگزار خواهد شد، شماری از شهیدان این حوادث متعلق به شهرستان‌های دیگر استان یا سایر مناطق کشور هستند که پیکرشان برای انجام مراسم تشییع و تدفین به زادگاه‌های شان منتقل شده است و آیین‌های مربوطه در همان نواحی برگزار می‌شود.

به گفته رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان، آیین تشییع شهدای اصفهانی از ساعت ۹ صبح از محل میدان بزرگمهر خواهد بود.

ناجی خاطرنشان کرد: پس از حرکت کاروان تشییع و اقامه نماز بر پیکر مطهر شهدا مقابل گلستان شهدای این شهر، پیکرشان در قطعه‌ای از گلستان شهدا که محل دفن شهیدان اغتشاشات اخیر است، به خاک سپرده خواهد شد.

وی گفت: شهدای این حادثه شامل نیروهای ارتش، سپاه، بسیج و نیز جمعی از شهروندان هستند که در جریان بمباران‌های اخیر به شهادت رسیدند و آیین تشییع آنان با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

ناجی افزود: برخی از پیکرهای مطهر طی روزهای گذشته به شهرستان‌های مربوطه اعزام شده و مراسم تشییع آنان در همان مناطق برگزار شده یا در حال برگزاری است و برنامه فردا مربوط به شهدای اصفهانی خواهد بود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با تاکید بر لزوم هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: تمامی نهادها و دستگاه‌های مسئول موظف شده‌اند با بسیج امکانات و ظرفیت‌های خود، تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم را فراهم کنند.

وی ادامه داد: هماهنگی‌های لازم در حوزه‌های انتظامی، خدمات شهری، حمل‌ و نقل و پشتیبانی انجام شده تا مراسم در فضایی منظم و با رعایت شئونات برگزار شود.

به گفته او هدف از برگزاری این مراسم، پاسداشت مقام شامخ شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های آنان و نیز نمایش وحدت و انسجام مردم در برابر اقدامات خصمانه دشمنان است.

انتهای پیام/