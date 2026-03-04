کاهشی شدن قیمت سیب‌زمینی در بازار خوزستان/ توزیع ۷۰ تن سیب زمینی به منظور تنظیم بازار

کاهشی شدن قیمت سیب‌زمینی در بازار خوزستان/ توزیع ۷۰ تن سیب زمینی به منظور تنظیم بازار
در پی تشکیل ستاد تنظیم بازار به ریاست استاندار خوزستان و دستور تامین اقلام و کالاهای مورد نیاز شهروندان، از شب گذشته حدود ۷۰ تن سیب‌زمینی در بازار استان توزیع شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، جواد سلطانی کاظمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان استان در این زمینه گفت: با اعزام چند دستگاه کامیون به استان‌های تولید کننده سیب‌زمینی، بخش اول این محموله وارد استان شد که از این میزان ۲۰ تن در کلان‌شهر اهواز و ۵۰ تن در شهرستان‌های خوزستان جهت رفاه حال هم‌استانی‌های عزیز توزیع خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: سیب زمینی وارد شده در مراکز توزیع و عرضه مستقیم کالاهای اساسی متعلق به تعاون روستایی در نقاط مختلف شهر اهواز و روستابازارهای سراسر استان توزیع می‌شود و در صورت نیاز برای تعدیل قیمت‌ها و تنظیم بازار، روند واردات سیب‌زمینی از استان‌های تولیدکننده به خوزستان توسط سازمان جهاد کشاورزی ادامه خواهد یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تاکید کرد: با اقدام ویژه‌ دولت و دستور جناب آقای دکتر موالی‌زاده استاندار خوزستان مبنی بر اعمال ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی در شرایط فعلی،  عرضه داخلی افزایش پیدا کرده و متعاقبا باعث کاهش قیمت‌ها شده است که امیدواریم این روند نزولی همچنان ادامه یابد.

