در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

۳۱۲ واحد مسکونی خسارت دیده آذربایجان غربی ارزیابی شد

کد خبر : 1758487
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی از ارزیابی ۳۱۲ واحد مسکونی خسارت دیده در سه شهرستان استان خبر داد.

علیرضا مقدم در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه میزان دقیق تخریب‌ها جهت بازسازی و تعمیر واحدهای آسیب دیده مشخص می‌شود، ادامه داد: بر اساس آخرین آمار تا روز گذشته ۳۱۲ واحد مسکونی آسیب دیده در سه شهر ارومیه، مهاباد و نقده ارزیابی شده است.

مقدم ادامه داد: بر اساس آخرین آمار تا روز گذشته ۱۵ واحد تخریبی احداثی، ۱۰۰ واحد تعمیری، ۷۵ واحد معیشتی در ارومیه ارزیابی شده است.

وی اضافه کرد: در شهرستان نقده ۶۲ واحد تعمیری، سه واحد معیشتی و یک واحد تخریبی در شهرستان مهاباد ۴۵ واحد تعمیری، یک واحد تخریبی و ۱۰ واحد معیشتی ارزیابی شده است.

مقدم با بیان اینکه در ارومیه ۱۵ اکیپ دو نفره از ارزیاب در حال حاضر به صورت میدانی مشغول ارزیابی واحدهای خسارت دیده هستند، گفت: با توجه به شرایط جنگی در کشور ارزیابی ها ادامه دارد مردم اطمینان حاصل کنند نیروها به صورت میدانی در صحنه حضور دارند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
