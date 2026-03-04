۳۱۲ واحد مسکونی خسارت دیده آذربایجان غربی ارزیابی شد

علیرضا مقدم در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه میزان دقیق تخریب‌ها جهت بازسازی و تعمیر واحدهای آسیب دیده مشخص می‌شود، ادامه داد: بر اساس آخرین آمار تا روز گذشته ۳۱۲ واحد مسکونی آسیب دیده در سه شهر ارومیه، مهاباد و نقده ارزیابی شده است.

مقدم ادامه داد: بر اساس آخرین آمار تا روز گذشته ۱۵ واحد تخریبی احداثی، ۱۰۰ واحد تعمیری، ۷۵ واحد معیشتی در ارومیه ارزیابی شده است.

وی اضافه کرد: در شهرستان نقده ۶۲ واحد تعمیری، سه واحد معیشتی و یک واحد تخریبی در شهرستان مهاباد ۴۵ واحد تعمیری، یک واحد تخریبی و ۱۰ واحد معیشتی ارزیابی شده است.

مقدم با بیان اینکه در ارومیه ۱۵ اکیپ دو نفره از ارزیاب در حال حاضر به صورت میدانی مشغول ارزیابی واحدهای خسارت دیده هستند، گفت: با توجه به شرایط جنگی در کشور ارزیابی ها ادامه دارد مردم اطمینان حاصل کنند نیروها به صورت میدانی در صحنه حضور دارند.

