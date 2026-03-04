رئیس جهاد کشاورزی استان خبر داد:
افزایش ساعت کار نانواییهای استان مرکزی و تأمین کامل آرد واحدها / روند عرضه کالاهای اساسی در استان مطلوب است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: ساعت کار نانواییهای استان افزایش یافته است. در این راستا آرد به اندازه نیازهای واحدهای نانوایی و بر اساس تقاضای این واحدها تأمین میشود. همچنین وضعیت روند تأمین و عرضه سایر کالاهای اساسی در این استان مطلوب است.
به گزارش ایلنا، رضا کتانفروش افزود: در صورت افزایش جمعیت استان به دلیل سفر مردم از دیگر استانها به ویژه تهران نیز مشکلی در تأمین آرد، نان و کالاهای اساسی و ضروری وجود ندارد. در این راستا اقلام و کالاهای اساسی به اندازه تقاضای مردم در فروشگاهها و نانواییها عرضه میشود.
وی ادامه داد: اقلامی مانند برنج، شکر، روغن، تخممرغ، گوشت مرغ و گوشت قرمز از جمله کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است. به دلیل تقاضای بیش از حد تا حدودی در خصوص تخممرغ افزایش قیمت ثبت شد، اما سایر اقلام با قیمتهای گذشته در حال عرضه در فروشگاههای سطح استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی از همکاری تولیدکنندگان در بخشهای مختلف قدردانی کرده و اظهار داشت: واحدهای مرغداری از جمله واحدهایی هستند که با تمام توان خدمت رسانی انجام و تخممرغ به اندازه کافی در حال تولید است و مردم نیز باید بر اساس نیاز خرید انجام دهند.