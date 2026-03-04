به گزارش ایلنا، عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی بر کذب بودن این شایعات تأکید داشته و در این رابطه افزود: در صورت وجود هرگونه موضوعی که نیازمند اطلاع‌رسانی باشد، از طریق مراجع رسمی اعلام خواهد شد. در این راستا شهروندان باید اخبار و اطلاعات را تنها از منابع معتبر و خبرگزاری‌های رسمی و صداوسیما پیگیری کنند.

وی به حادثه‌ای که در یکی از واحدهای مورد تهاجم اتفاق افتاده اشاره کرده و ادامه داد: در این حادثه 2 نفر از نگهبانان غیرنظامی که از ساکنان سایر نقاط کشور بودند، به شهادت رسیدند. اما تا این لحظه در سطح شهرستان اراک عملیات نظامی که منجر به زخمی شدن یا شهادت فرد دیگری شده باشد، گزارش نشده است.

هیچ‌گونه کمبودی در خصوص کالاهای اساسی وجود ندارد

فرماندار شهرستان اراک بر تأمین کامل سوخت، نان و سایر اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در این شهرستان تأکید کرده و اظهار داشت: هیچ‌گونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد و به اندازه کافی و حتی مازاد بر نیاز تأمین شده و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست. در حقیقت بازار کالاهای اساسی به تعادل رسیده است.

حاج‌علی‌بیگی به نوسانات اخیر قیمت مرغ و تخم‌مرغ در شهرستان اراک اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در روزهای گذشته با یک جهش قیمتی در حوزه مرغ و تخم‌مرغ مواجه بودیم. اما با اقداماتی که انجام شد، از روز گذشته بازار کنترل شده و در حال حاضر قیمت‌های این 2 کالا تقریباً به تعادل رسیده است.

وی به میزان قیمت مرغ و تخم‌مرغ به ازای هر کیلو اشاره کرده و بیان داشت: در حال حاضر مرغ با قیمت حدود 247 هزار تومان و تخم‌مرغ با قیمت حدود 180 هزار تومان عرضه می‌شود. اما پیش‌بینی می‌شود با توجه به قیمت خروجی حدود 115 هزار تومان، روند کاهشی قیمت تخم‌مرغ ادامه یابد و قیمت‌ها متعادل‌تر شود.

فرماندار شهرستان اراک بر ثبات میزان کالاهای اساسی در استان و شهرستان تأکید داشته و اضافه کرد: مجموعه مدیریت استان مرکزی و شهرستان اراک به عنوان مرکز استان، به مردم این اطمینان را می‌دهند که در تأمین کالاهای اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد و اقدامات انجام‌شده نتایج مثبتی به همراه داشته است.

