مصدومیت 12 نفر در حمله هوایی به واحدهای صنعتی قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور در این رابطه گفت: دقایقی پیش یک واحد تولید قطعات خودرو در شهرصنعتی البرز و یک واحد تانکرسازی در شهرک صنعتی کاسپین توسط هواپیما و موشک‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا مورد هجوم قرار گرفت.

وی اضافه کرد: یکی از این واحدهای صنعتی برای مرتبه دوم بود که طی سه روز گذشته مورد هدف قرار گرفت.

معاون استاندار قزوین با اشاره به اینکه خوشبختانه این حملات تلفات انسانی به همراه نداشت، تاکید کرد: ۱۱ نفر در شهرصنعتی البرز و یک نفر نیز در شهرک صنعتی کاسپین مصدوم شدند که بلافاصله توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی اعزام شدند.

