آغاز ارزیابی خسارت به خانههای آسیبدیده از حمله آمریکا در آذربایجانغربی
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی از آغاز ارزیابی خسارت وارده به خانه های مسکونی استان در حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا مقدم در گفت و گو با خبرنگاران، با بیان اینکه در حمله رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به ایران اسلامی ۲۰ شهرستان آذربایجانغربی نیز درگیر شدند، گفت: تعدادی از واحدهای مسکونی و تجاری در استان دچار آسیب شده که ارزیابیها در حال انجام است.
مقدم افزود: ارزیابان بنیاد مسکن به سرعت وارد عمل شده و عملیات بررسی خسارت وارده را از ۱۰ اسفند ماه شروع کردهاند.
وی ادامه داد: میزان دقیق تخریبها جهت بازسازی و تعمیر واحدهای آسیب دیده مشخص میشود.
مقدم گفت: حضور فعال و تخصصی بنیاد مسکن نشان دهنده عزم برای بازسازی سریع مناطق آسیب دیده و بازگرداندن آرامش به شهروندان است.