به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا مقدم در گفت و گو با خبرنگاران، با بیان اینکه در حمله رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به ایران اسلامی ۲۰ شهرستان آذربایجان‌غربی نیز درگیر شدند، گفت: تعدادی از واحدهای مسکونی و تجاری در استان دچار آسیب شده‌ که ارزیابی‌ها در حال انجام است.

مقدم افزود: ارزیابان بنیاد مسکن به سرعت وارد عمل شده و عملیات بررسی خسارت وارده را از ۱۰ اسفند ماه شروع کرده‌اند.

وی ادامه داد: میزان دقیق تخریب‌ها جهت بازسازی و تعمیر واحدهای آسیب دیده مشخص می‌شود.

مقدم گفت: حضور فعال و تخصصی بنیاد مسکن نشان دهنده عزم برای بازسازی سریع مناطق آسیب دیده و بازگرداندن آرامش به شهروندان است.

انتهای پیام/