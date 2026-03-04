اعلام جزئیات تشییع شهدا در شیراز/ مراسم فردا صبح از میدان شهداء

به گزارش ایلنا، سردار ابراهیم بیانی با تسلیت شهادت مجاهدان رمضان و تمامی شهدای گرانقدر، جزئیات تشییع پیکر ۱۲ شهید عملیات اخیر در شهر شیراز را اعلام کردو گفت: این شهدا در پی حملات ناجوانمردانه اخیر که به گفته مقامات، توسط «آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی» صورت گرفته، به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند.

وی ادامه داد: مراسم تشییع پیکر پاک این ۱۲ شهید، فردا (پنجشنبه) ساعت ۹:۰۰ صبح از میدان شهدا آغاز شده و تا حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (علیه السلام) ادامه خواهد داشت.

سردار بیانی افزود: پس از اتمام مراسم در حرم مطهر، پیکر شهدا به سمت دارالرحمه منتقل خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید استان فارس در خصوص نحوه تدفین شهدا توضیح داد: پیش‌بینی می‌شود حدود ۷ شهید در قطعه مخصوص شهدای جنگ رمضان در دارالرحمه شیراز به خاک سپرده شوند و مابقی پیکر مطهر شهدا، بنا به تقاضای خانواده‌ها، پس از تشییع در شیراز، به شهرستان‌های خود منتقل و در آنجا تشییع و تدفین خواهند شد.

سردار بیانی در پاسخ به برخی سوالات مبنی بر زمان برگزاری مراسم، اظهار داشت: تصمیم‌گیری برای زمان برگزاری مراسم، با توجه به نظرات غالب و تقاضای عمومی صورت گرفته است. ما معتقدیم شأن و جایگاه شهدا ایجاب می‌کند که مراسم تشییع در طول روز و با حضور پرشور مردم برگزار شود.

این مراسم با محوریت بنیاد حفظ آثار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.

