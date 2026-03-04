مدیرکل بنیاد شهید فارس خبرداد؛
اعلام جزئیات تشییع شهدا در شیراز/ مراسم فردا صبح از میدان شهداء
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس، جزئیات تشییع پیکر ۱۲ شهید مدافع آرمانهای انقلاب اسلامی را که در پی حملات اخیر به شهادت رسیدهاند، تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، سردار ابراهیم بیانی با تسلیت شهادت مجاهدان رمضان و تمامی شهدای گرانقدر، جزئیات تشییع پیکر ۱۲ شهید عملیات اخیر در شهر شیراز را اعلام کردو گفت: این شهدا در پی حملات ناجوانمردانه اخیر که به گفته مقامات، توسط «آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی» صورت گرفته، به درجه رفیع شهادت نائل آمدهاند.
وی ادامه داد: مراسم تشییع پیکر پاک این ۱۲ شهید، فردا (پنجشنبه) ساعت ۹:۰۰ صبح از میدان شهدا آغاز شده و تا حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (علیه السلام) ادامه خواهد داشت.
سردار بیانی افزود: پس از اتمام مراسم در حرم مطهر، پیکر شهدا به سمت دارالرحمه منتقل خواهد شد.
مدیرکل بنیاد شهید استان فارس در خصوص نحوه تدفین شهدا توضیح داد: پیشبینی میشود حدود ۷ شهید در قطعه مخصوص شهدای جنگ رمضان در دارالرحمه شیراز به خاک سپرده شوند و مابقی پیکر مطهر شهدا، بنا به تقاضای خانوادهها، پس از تشییع در شیراز، به شهرستانهای خود منتقل و در آنجا تشییع و تدفین خواهند شد.
سردار بیانی در پاسخ به برخی سوالات مبنی بر زمان برگزاری مراسم، اظهار داشت: تصمیمگیری برای زمان برگزاری مراسم، با توجه به نظرات غالب و تقاضای عمومی صورت گرفته است. ما معتقدیم شأن و جایگاه شهدا ایجاب میکند که مراسم تشییع در طول روز و با حضور پرشور مردم برگزار شود.
این مراسم با محوریت بنیاد حفظ آثار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری سایر دستگاههای اجرایی برگزار میشود.