به گزارش ایلنا از یزد، محمدرضا بابایی در حاشیه این بازدید، با اشاره به اولویت دولت در نظارت بر معیشت مردم اظهار کرد: طبق تأکیدات دولت، نظارت دقیق بر تأمین و عرضه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در دستور کار تمامی استانداران قرار دارد.

وی با اطمینان‌بخشی به شهروندان در خصوص وضعیت بازار افزود: خوشبختانه با ذخیره‌سازی بسیار مناسبی که صورت گرفته و تداوم بارگیری محموله‌ها در مسیر، هیچ‌گونه کمبودی در بازار وجود ندارد.

بابایی تأکید کرد: گوشت تولیدی علاوه بر عرضه در بازار، از طریق فروشگاه‌های اختصاصی این مجموعه در سطح شهر یزد نیز با قیمت مصوب دولتی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

استاندار یزد با اشاره به گزارش مدیریت مجموعه‌ و بررسی‌های میدانی تصریح کرد: با توجه به روند کشتار روزانه و توزیع منظم، هیچ مشکلی در جهت تأمین و عرضه گوشت قرمز وجود ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما نظارت مستمر بر زنجیره تولید در شرایط جنگی است تا در صورت بروز هرگونه مشکل در مسیر تأمین، بلافاصله با هماهنگی استان‌های هم‌جوار، موانع را مرتفع کنیم. این بازدیدها به منظور اطمینان از آرامش بازار به صورت مرتب ادامه خواهد داشت.

