وداع باشکوه با ۴ شهید اقتدار در قلب دیار علویان
پیکر مطهر ۴ تن از شهدای والامقام عرصهی اقتدار و امنیت، صبح امروز با حضور پرشور و حماسی مردم شهیدپرور ساری، از میدان ابنشهرآشوب به سمت میدان شهدا تشییع شد تا بار دیگر میثاق اهالی دیار علویان با آرمانهای سرخ شهادت تجدید شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مازندران، مرکز استان امروز شاهد وداعی جانسوز با فرزندانی بود که در مسیر صیانت از عزت و اقتدار ایران اسلامی جان خود را فدا کردند. پیکر پاک این ۴ شهید اقتدار، روی دستان مردم قدرشناس ساری تشییع شد تا در فضایی آکنده از عطر معنویت، به سوی آرامگاه ابدی بدرقه شوند.
این شهدای گرانقدر که از بدنهی نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی بودند، عبارتند از:
۱. شهید سید محمد یاسین عبدی پاشاکلایی؛ از دریادلان نیروی دریایی سپاه (ناو جماران)
۲. شهید احسان تقوی ؛ از پاسداران رشید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ستاد تهران) و اهل منطقه دودانگه ساری
۳. شهید محمد دهقان؛ از غیورمردان نیروی دریایی سپاه جنوب و اهل منطقه دودانگه ساری
۴. حجتالاسلام والمسلمین شهید سید رضا ابراهیمی لاریمی
مراسم تشییع از میدان ابنشهرآشوب آغاز و تا میدان شهدا ادامه یافت؛ جایی که فریاد لبیک یا حسین (ع) و شعارهای حماسی مردم، جلوهای از بصیرت و وفاداری اهالی مازندران به راه شهیدان را به نمایش گذاشت.
حضور مسئولان استانی، فرماندهان نظامی و انتظامی در کنار خانوادههای معظم شهدا و اقشار مختلف مردم، نشاندهندهی وحدت و اقتدار ملی در پاسداشت خون کسانی است که لحظهای از صیانت امنیت و عزت ایران اسلامی غافل نشدند.