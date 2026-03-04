وداع باشکوه با ۴ شهید اقتدار در قلب دیار علویان

به گزارش خبرنگار ایلنا از مازندران، مرکز استان امروز شاهد وداعی جانسوز با فرزندانی بود که در مسیر صیانت از عزت و اقتدار ایران اسلامی جان خود را فدا کردند. پیکر پاک این ۴ شهید اقتدار، روی دستان مردم قدرشناس ساری تشییع شد تا در فضایی آکنده از عطر معنویت، به سوی آرامگاه ابدی بدرقه شوند.

این شهدای گرانقدر که از بدنه‌ی نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی بودند، عبارتند از:

۱. شهید سید محمد یاسین عبدی پاشاکلایی؛ از دریادلان نیروی دریایی سپاه (ناو جماران)

۲. شهید احسان تقوی ؛ از پاسداران رشید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ستاد تهران) و اهل منطقه دودانگه ساری

۳. شهید محمد دهقان؛ از غیورمردان نیروی دریایی سپاه جنوب و اهل منطقه دودانگه ساری

۴. حجت‌الاسلام والمسلمین شهید سید رضا ابراهیمی لاریمی

مراسم تشییع از میدان ابن‌شهرآشوب آغاز و تا میدان شهدا ادامه یافت؛ جایی که فریاد لبیک یا حسین (ع) و شعارهای حماسی مردم، جلوه‌ای از بصیرت و وفاداری اهالی مازندران به راه شهیدان را به نمایش گذاشت.

حضور مسئولان استانی، فرماندهان نظامی و انتظامی در کنار خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم، نشان‌دهنده‌ی وحدت و اقتدار ملی در پاسداشت خون کسانی است که لحظه‌ای از صیانت امنیت و عزت ایران اسلامی غافل نشدند.

