رئیس مرکز اورژانس فارس خبرداد؛
مسمومیت ۷ نفر با گاز مونوکسید کربن در بوانات
رئیس مرکز اورژانس فارس گفت: مسمومیت با گاز مونواکسید کربن در بوانات ۷ مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش ایلنا، مسعود عابد گفت: بامداد چهارشنبه ۱۳ اسفند گزارش مسمومیت با گاز در شهرستان بوانات روستای سوریان به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ مخابره شد.
رئیس مرکز اورژانس فارس افزود: در این حادثه، ۷ نفر دچار مسمومیت شدند که پس از حضور دو تیم از کارشناسان اورژانس ۱۱۵ و ارائه اقدامات درمانی پیش بیمارستانی مورد نیاز در محل، برای درمان تکمیلی به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) منتقل شدند.