خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس مرکز اورژانس فارس خبرداد؛

مسمومیت ۷ نفر با گاز مونوکسید کربن در بوانات

کد خبر : 1758434
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز اورژانس فارس گفت: مسمومیت با گاز مونواکسید کربن در بوانات ۷ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش ایلنا، ‌مسعود عابد گفت: بامداد چهارشنبه ۱۳ اسفند گزارش مسمومیت با گاز در شهرستان بوانات روستای سوریان به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ مخابره شد.

رئیس مرکز اورژانس فارس افزود: در این حادثه، ۷ نفر دچار مسمومیت شدند که پس از حضور دو تیم از کارشناسان اورژانس ۱۱۵ و ارائه اقدامات درمانی پیش بیمارستانی مورد نیاز در محل، برای درمان تکمیلی به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) منتقل شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل