مسمومیت ۷ نفر با گاز مونوکسید کربن در بوانات

به گزارش ایلنا، ‌مسعود عابد گفت: بامداد چهارشنبه ۱۳ اسفند گزارش مسمومیت با گاز در شهرستان بوانات روستای سوریان به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ مخابره شد.

رئیس مرکز اورژانس فارس افزود: در این حادثه، ۷ نفر دچار مسمومیت شدند که پس از حضور دو تیم از کارشناسان اورژانس ۱۱۵ و ارائه اقدامات درمانی پیش بیمارستانی مورد نیاز در محل، برای درمان تکمیلی به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) منتقل شدند.

