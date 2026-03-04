مدیرکل تعزیرات البرز:
روند تعادلی قیمت سیبزمینی با عرضه انبوه در البرز
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از اجرای نظارت ویژه بر قیمت کالاهای اساسی در استان خبر داد و گفت: قیمت سیب زمینی در روزهای اخیر روند افزایشی داشت که با عرضه انبوه در بازار قیمت آن متعادل شده است.
به گزارش ایلنا از البرز، سلیمان رزاقی با اشاره به طرح تشدید نظارت بازار استان، اظهار کرد: این طرح با هدف کنترل و تنظیم بازار، پیشگیری از تخلفات صنفی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اجرا شده است.
این مدیر استانی با اشاره به افزایش قیمت سیبزمینی در روزهای اخیر از عرضه انبوه در بازار و تعادل قیمت این کالا خبر داد.
وی با اشاره به اینکه بازرسی شامل بررسی قیمت، کیفیت و مطابقت کالا با استانداردهای لازم خواهد بود، تصریح کرد: گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی با دستگاههای نظارتی و ضابطین بر روند عرضه و فروش کالاها، نظارت بر بازار دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با اشاره به جلوگیری از احتکار و کمبود کالا در بازار از شهروندان درخواست کرد که با سامانه ۱۳۵ تعزیرات و شماره ۱۲۴ سازمان صمت، شکایات خود را گزارش کنند.