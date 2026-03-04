به گزارش ایلنا از البرز، سلیمان رزاقی با اشاره به طرح تشدید نظارت بازار استان، اظهار کرد: این طرح با هدف کنترل و تنظیم بازار، پیشگیری از تخلفات صنفی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اجرا شده است.

این مدیر استانی با اشاره به افزایش قیمت سیب‌زمینی در روزهای اخیر از عرضه انبوه در بازار و تعادل قیمت این کالا خبر داد.

وی با اشاره به اینکه بازرسی شامل بررسی قیمت، کیفیت و‌ مطابقت کالا با استانداردهای لازم خواهد بود، تصریح کرد: گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی با دستگاه‌های نظارتی و ضابطین بر روند عرضه و فروش کالاها، نظارت بر بازار دارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با اشاره به جلوگیری از احتکار و کمبود کالا در بازار از شهروندان درخواست کرد که با سامانه ۱۳۵ تعزیرات و شماره ۱۲۴ سازمان صمت، شکایات خود را گزارش کنند.

